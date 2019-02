Waldmuseum: 9000 Gäste pro Jahr

Bald 15 Jahre alt ist das Museum für Wald und Umwelt in Ebersberg. Mittlerweile hat es sich zu einem nicht unerheblichen Besuchermagneten für die Kreisstadt entwickelt. Rund 9000 Besucher finden jedes Jahr den Weg auf die Ludwigshöhe.

Ebersberg – Zwar konnten vergangenes Jahr die Rekorde aus dem Vorjahr nicht wiederholt werden, aber „wir stehen ganz gut da“, sagt Ines Linke. Die Museumsleiterin hat den Stadträten in der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses eine stabile Jahresbilanz vorgelegt. Insgesamt 8700 Besucher haben im Jahr 2018 Ausstellungen und Veranstaltungen im Waldmuseum besucht. Ein Großteil von ihnen waren wie schon in den vergangenen Jahren Kinder und Jugendliche unter 13 Jahren. Schließlich ist Umweltbildung insbesondere der Jüngsten eine der selbst gesetzten Hauptaufgaben des Museums.

Etwa die Hälfte aller Museumsgäste machen Schulklassen aus, welche die Angebote und Projekte von Museum und Umweltstation gerne wahrnehmen. So beispielsweise 2018 das gut angenommene Projekt „Bienchen summ“ zum Jahr der Biene. Etwas weniger Anklang gefunden hat die Themenausstellung „Unser Haus spart Energie“. Kein Wunder, schließlich sei der Stoff „etwas trocken“, sagte Linke. „Aber auch dafür muss durchaus einmal der Raum gegeben sein.“ Auf mehr Besucher hofft sie in den geplanten Ausstellungen „Ureinwohner Bayerns“ und „Mensch – Baum“. Durch eine Kooperation mit einem Holzbildhauer werde versucht, bei Letzterer „über einen ästhetisch-sinnlichen Zugang das Thema Klimawandel nicht so schwer zu kommunizieren“, so Linke.

Gar nicht gut angenommen wurde in den vergangenen Jahren das Angebot der offenen Führung am Sonntagnachmittag, erzählte die Museumschefin. Oft sei es so gewesen, dass „der Referent dasteht und wartet, ob überhaupt jemand kommt“. Darum werde es Museumsführungen künftig nur noch mit Anmeldung geben. Linke erhofft sich davon „mehr Planungssicherheit“. „Endlich abgeschlossen“ sei die Sanierung der Wege rund um Museum und Umweltstation. Die Neugestaltung des Naturerlebnispfads indes steht noch aus. Eigentlich hätte das Projekt schon längst verwirklicht sein sollen. Allerdings wurde eine entsprechende Förderung durch den Freistaat im ersten Durchlauf abgelehnt. Erst für einen zweiten Entwurf gab es das Okay aus München. „Wir hoffen, dass wir das heuer noch umsetzen“, sagte Linke.

