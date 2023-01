Wegen Inflation: Kinderbetreuung am Limit

Von: Peter Kees

Teilen

Die Stadt Ebersberg braucht in den nächsten Jahren deutlich mehr Plätze im Bereich der Kinderbetreuung. © Monika Skolimowska

Die Inflation treibt die Preise in die Höhe. Eltern kehren nach der Geburt des Nachwuchses schneller in den Job zurück. Folge: Der Bedarf an Kinderbetreuungseinrichtungen steigt stark, wie das Beispiel Ebersberg zeigt.

Ebersberg - 24 Krippenplätze mehr, 50 Kindergartenplätze mehr und 100 Hortplätze mehr – das ist das Ergebnis einer Prognose, die die Stadtverwaltung Ebersberg in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt jüngst erstellt hat. „Wir erwarten in den nächsten Jahren einen stärkeren Bedarf, als dies in den letzten Jahren der Fall war. Grund für diese Annahme sind die gestiegenen Preise in allen Bereichen des täglichen Lebens. Dadurch gehen wir davon aus, dass immer mehr Eltern früher in ihren Job zurückkehren werden und eine Betreuung in den Spielgruppen häufig nicht ausreichen wird,“ erklärt Michael Neumeier von der Stadtverwaltung.

Deshalb hat man, was die Krippensituation betrifft, zwei Prognosen erstellt, eine die den Platzbedarf mit der aktuellen Betreuungsquote (44,5 Prozent) widerspiegelt, die zweite, die die Kinder, die derzeit in den Spielgruppen untergebracht sind, miteingerechnet (Betreuungsquote 62,5 Prozent).

Ebersberg braucht zwei neue Krippengruppen mit je zwölf Plätzen

„Wir gehen davon aus, dass sich die Realität künftig zwischen den beiden Prognosen abspielen wird und planen deshalb einen Bedarf an zwei neuen Krippengruppen mit je zwölf Plätzen,“ so Neumeier im Sozialausschuss des Stadtrats. Bei den Kindergartenplätzen plant man einen Bedarf an zwei zusätzlichen Kindergartengruppen mit je 25 Plätzen.

„Bei den Grundschulkindern entsteht durch den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder, welcher stufenweise ab dem Schuljahr 2026/27 in Kraft treten wird, ein großer Bedarf. Hier planen wir vier neue Hortgruppen mit je 25 Plätzen.“ Die jüngste Beschlussempfehlung des Sozialausschuss der Kreisstadt an den Stadtrat: man möge die Notwendigkeit der neuen Kinderbetreuungsplätze zur Deckung des Bedarfs an Kinderbetreuungsplätzen in Ebersberg feststellen und auch anerkennen. Heißt im Klartext: die Kinderbetreuung in Ebersberg muss drastisch erweitert werden.

Stadtrat genehmigt Kostenplan für Kindergarten-Neubau

Wie berichtet, soll dazu auch der katholische Kindergarten St. Sebastian in der Pfarrer-Bauer Straße neu gebaut werden. Geplant ist, Kita, Krippe und Kinderhort in einem lang gestreckten Neubau zusammenzufassen. Das jetzige Gebäude soll abgerissen werden, lediglich das Klösterl, die KBW-Geschäftsstelle, wird erhalten und restauriert. Unter dem neuen Haus soll eine Tiefgarage entstehen.

Der Ebersberger Stadtrat genehmigte nun den Kostenplan für das Vorhaben, der laut der vorliegenden Berechnung bei ca. 30 Millionen Euro ohne Containerprovisorium und bei ca. 32 Millionen Euro mit Containerprovisorium liegt. Die Kosten der Tiefgarage (rund acht Millionen Euro) muss die Stadt alleine tragen, während sie bei den Kosten für Restaurierung des Klösterls (ca. drei Millionen Euro) nicht beteiligt ist. Für den Kinderbetreuungsbereich (ca. 18,2 Millionen Euro) gilt eine Kostenaufteilung zwischen Stadt und Kirche von zwei Drittel zu ein Drittel. Für den städtischen Kostenanteil werden Fördermittel von etwa 30 Prozent erwartet. Der Baubeginn ist für 2024 angedacht.

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.