„Kein Putin, kein Russland, nur Frieden“: Weihnachten in der Zwischenwelt

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Im festlich dekorierten Wohnzimmer sitzen (v.li.) Nataliia Bagdasaryan (31), ihr Sohn Roman (7) und ihre Familienfreundin Nataliia Hryshchenko (39). Sie sind vor dem Ukraine-Krieg nach Ebersberg geflohen. © Stefan Rossmann

In ihrer Heimat tobt der Krieg. Wir haben ukrainische Flüchtlinge besucht, für die das Frohe Fest eine echte Herausforderung ist.

Ebersberg – Das Zimmer glitzert wie ein Fußballstadion beim WM-Finale in Katar, als Roman Bagdasaryan, sieben Jahre alt, mit einer Körpertäuschung den Christbaum stehen lässt und strumpfsockert den tödlichen Pass in die Tiefe spielt. Sogleich stürmt er den weißen Gardinenvorhang mit den LED-Lichterketten entlang. Die einzige, die ihn vor dem Torabschluss aufs Beistelltischchen stoppen kann, ist seine Mama Nataliia. Mit einem scharfen „Roman!“ pfeift sie das imaginäre Fußballspiel im Ebersberger Wohnzimmer ab.

Familie und Freunde hat das Ebersberger Ehepaar Budnichenko aus der ukrainischen Heimat nach Ebersberg gelotst. Die Ebersberger Zeitung berichtet in loser Folge, wie es den Geflüchteten hier ergeht. © EZ_Archiv

Sportverrückte Siebenjährige, die sich zu Weihnachten neue Fußballschuhe und den WM-Ball aus Katar wünschen, gibt es wahrscheinlich einige im Landkreis Ebersberg – umgeben von Augen rollenden Müttern und elfmeterbedingten Christbaumkugelscherben. Doch Roman, seine Schwester Alisa (10), seine Mama Nataliia (31) und sein Papa Artur (41) hätten sich vergangenes Jahr nie träumen lassen, dass sie Weihnachten in einer anderen Wohnung, mit neuer Schule, neuen Jobs und in einem fremden Land feiern – in einem Leben, das nicht mehr das ihre zu sein scheint. Der Krieg hat sie aus dem heimatlichen Kiew nach Ebersberg vertrieben. 1365 Kilometer Luftlinie weg von daheim.

Die Mutter räumt Regale ein, der Vater schleppt Kartons

Gemeinsam mit zwei weiteren ukrainischen Familien leben die Bagdasaryans nun in einem Ebersberger Reihenhaus. Die Mutter räumt bei einem Discounter Regale ein, der Vater, der als georgischer Staatsbürger ausreisen durfte, schleppt Kartons für eine Spedition. Zu Besuch vom Stockwerk drüber ist Nataliia Hryshchenko (39), die mit ihrem 14-jährigen Sohn Anton mit dem Zug aus Kiew geflüchtet ist.

Sie sitzen am Küchentisch, vor sich ein paar Tannenzweigerl in einer Blumenvase, daneben ukrainische Süßigkeiten. Auf dem Balkon leuchten Lichterketten in die Dunkelheit. Im Zimmer nebenan glänzen goldene und roséfarbene Kugeln neben selbst geklöppelten Schneekristallen am Christbaum. „Es fühlt sich immer noch nicht real an“, sagt Nataliia Hryshchenko. „Wie ein surrealer Traum, aus dem man irgendwann aufwacht.“ Und ihre Namensvetterin Nataliia Bagdasaryan gesteht: „Es gibt Tage, an denen ich am liebsten den Haustürschlüssel hinwerfen und heimfahren würde.“ Dann sagt sie: „Aber wir sind hier, weil wir leben wollen.“

Die Situation zehrt am Nervenkostüm

Die Situation zehrt am Nervenkostüm der beiden Familien. Als sie da in der warmen, weihnachtsdekorierten Stube sitzen, gleiten die Nachrichten von einem erneuten russischen Bombardement über den Handybildschirm. Weite Teile des Landes sind in der Winterkälte stundenlang ohne Strom und Heizung. Ein Cousin kämpft in Bachmut an der Front. Verwandte aus Cherson berichten von der Flussseite, die noch in der Hand der russischen Besatzer ist: „Es ist die Hölle.“

Obwohl – oder gerade weil – die Lage in der Heimat so beunruhigend ist, werden sie in Ebersberg gemeinsam Weihnachten feiern. Schon der Kinder wegen.

Erstmals feiern sie am 24. Dezember

Die ukrainisch-orthodoxe Kirche hat ihren Gläubigen heuer freigestellt, ob sie nach alter, russischgeprägter Tradition am 6. Januar oder nach westlicher Lesart am 24. Dezember feiern. Zum ersten Mal fällt der Heiligabend bei den Bagdasaryans, den Hryshchenkos und ihrem nach Ebersberg geflohenen Familien- und Freundeskreis heuer auf den 24. Dezember. Auf den Tag genau zehn Monate nach Beginn von Putins schrecklichem Angriffskrieg. „Weg vom russischen Kalender“, sagen sie.

Dann werden sie in Ebersberg die Kindermette besuchen. Und abends gibt es die traditionellen zwölf vegetarischen Weihnachtsgerichte – über die Perogies genannten Teigtaschen und den Borschtsch, eine Suppe mit Roter Beete und Weißkohl, bis hin zum Kutja, dem süßen Brei aus gekochten Weizenkörnern, der auf gar keinen Fall fehlen darf, wenn das kommende Jahr ein glückliches werden soll. Es dreht sich viel ums Essen und Singen.

Die Kinder schlagen zarte Wurzeln in Ebersberg

Es ist ein Weihnachten in einer Zwischenwelt. Dass sie wieder heim wollen, steht für die Familien außer Frage – mit kleinen Fragezeichen: Ihre Kinder beginnen nach zehn Monaten, zarte Wurzelchen in Ebersberg auszustrecken und mit der deutschen Sprache wird es langsam besser. Den Besuch des Reporters, der weder Russisch noch Ukrainisch spricht, bestreiten sie schon auf Deutsch, ohne einheimische Übersetzungshilfe.

Doch Nataliia Hryshchenko fehlen ihre Eltern und die ukrainische Luft. Immer, wenn ein Päckchen aus der Ukraine kommt, als Dank für die Hilfen, die sie umgekehrt aus Ebersberg schicken, ist es allein der Geruch beim Öffnen, ein schnell verfliegender Atemzug Heimat, der ihr die Tränen in die Augen treibt. Zum vergangenen Silvester hatte die 39-Jährige einen Traum, dass sie für sechs Jahre aus der Ukraine wegziehen müsse. Damals haben sie alle herzlich darüber gelacht, nun wird ihr mulmig, wenn sie daran denkt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.

Im Treppenhaus hängen Christbaumkugeln in den Farben der Ukraine. Für die Blauen hat Hryshchenko extra Acrylfarbe gekauft, weil in ganz Ebersberg keine passenden hergegangen sind. Während Roman auf seinen neuen Fußball und die Schuhe hofft, haben sie und Nataliia Bagdasaryan einen anderen, ganz klaren Weihnachtswunsch, den sie fast im Chor aufsagen: „Kein Putin, kein Russland, nur Frieden.“

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an