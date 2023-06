Weltsportfest als Bühne der Begegnung, auch in Ebersberg

Von: Julian Betzl

Fackel, Flyer und Shirts sind bereit: Leoni Jörg (Integrationsbeauftragte), Bürgermeister Uli Proske, Doris Rauscher (Vorsitzende VdK Ebersberg), Peter Hölzer (Sachgebietsleiter) und Melanie Eglseder (Integrationsbeauftragte) freuen sich auf die 96 Gäste aus Frankreich. Foto: julian betzl © julian betzl

Gut 48 Stunden lang wird die Kreisstadt Ebersberg in der kommenden Woche ein wichtiger Teil der größten inklusiven Sportveranstaltung der Welt sein. Zwar finden die Special Olympics World Games mit etwa 7000 Athletinnen und Athleten mit geistiger Behinderung sowie ihren Unified Partnern (ohne geistige Behinderung) vom 17. bis 25. Juni in Berlin statt.

Ebersberg – Doch eines der größten Begrüßungskomitees steht vier Tage vor der großen Eröffnungsfeier im Berliner Olympiastadion eben hier, in Ebersberg, bereit.

Genauer gesagt, wird die Kreisstadt die französische Delegation willkommen heißen. Anders als bei den Olympischen- und Paralympischen Spielen können die einzelnen Nationen mitunter mehrere Männer- und Frauenteams pro Disziplin an den Start schicken. Die Teilnehmer treten offiziell also weder mit Hymne noch Trikotdesign als „klassische“ Nationalmannschaft, sondern als Teil der jeweiligen Delegation auf.

Die Städtepartnerschaft zu Yssingeaux habe ihr in ihrer Funktion als Vorsitzende des VdK Kreisverbands Ebersberg die Initialzündung gegeben, den letztlich erfolgreichen Bewerbungsprozess als eine von deutschlandweit mehr als 200 sogenannten Host Towns anzustoßen, berichtete die Landtagsabgeordnete Doris Rauscher gestern Vormittag am Rande einer Informationsveranstaltung im Rathaus.

In Kooperation mit VdK, dem Kreisjugendring und TSV Ebersberg sowie dem Einrichtungsverbund Steinhöring (EVS) haben daraufhin Peter Hölzer, Sachgebietsleiter der Stadt im Amt für Familie und Kultur, sowie die Integrationsbeauftragten Leoni Jörg und Melanie Eglseder ein buntes Aktionsprogramm entwickelt. Immer in Absprache mit der französischen Delegation, die am Montagabend erwartet wird.

Es sei, so Rauscher, schon eine Herausforderung gewesen, ein barrierefreies Hotel für die 96-köpfige Reisegruppe zu finden, das den besonderen Bedürfnissen mancher Athleten, beispielsweise entsprechender Kühlungs- und Aufbewahrungsmöglichkeiten von Medikamenten, entsprechen kann. Nur ein kleines Beispiel laut Rauscher dafür, „dass wir insgesamt noch einen weiten Weg vor uns haben, was das Thema Inklusion angeht“.

Fündig wurde man schließlich im Hotel Bildungsblick Kirchseeon. Mit Blick auf das Ebersberger Host-Town-Programm (siehe Kasten) betonen die Verantwortlichen, dass es am Dienstag und Mittwoch nicht darum gehe, mit den französischen Gästen die Sehenswürdigkeiten des Landkreises abzuklappern.

Vielmehr dient der sportliche Anlass als aus-, aber vor allem einladende Bühne für Begegnung von Menschen mit, ohne und geistiger Behinderung. Die sportlichen Ausnahmetalente aus Frankreich (und allen anderen teilnehmenden Nationen) wollen sich bewusst nicht in einer Sportschule abschotten, um beim hierzulande größten Multi-Sportevent seit den Olympischen Spielen 1972 in München möglichst gut im Medaillenspiegel abzuschneiden.

Sie wollen mit den Landkreisbürgern in Kontakt kommen, betont Peter Hölzer, um dazu beizutragen, „dass dieses gemeinsame Zusammenleben immer normaler wird“. Oder wie Leoni Jörg den Benefit der beiden Programmtage in Ebersberg aus Sicht der Gastathleten formuliert: „Akklimatisierung durch Begegnung.“

Oft sei es im Alltag vieler Bürger schlichtweg schwer, „schon einfach nur in Kontakt mit Menschen mit Behinderung zu kommen“, sagt Doris Rauscher. Daher sind alle Landkreisbürger und darüber hinaus Interessierte herzlich dazu eingeladen, sich an möglichst vielen Aktionen wie der „Gaudi-Olympiade“ im Waldsportpark oder dem inklusiven Sportangebot auf dem Beachplatz im Klosterbauhof aktiv zu beteiligen, andernfalls einfach nur vorbeizuschauen.

Auf einen Programmpunkt scheint sich Peter Hölzer, seinem Lächeln nach zu urteilen, als er die glänzend silberne Fackel in seinen Händen hin und her wiegt, besonders zu freuen. Gemeinsam mit den EVS-Bewohnern wird die Delegation Frankreich am Mittwochnachmittag (ca. 15.30 Uhr) in Steinhöring zum Fackellauf mit Ziel Klosterbauhof Ebersberg aufbrechen. Mitlaufen, anfeuern und ratschen kann jeder.

Bei seinem persönlichen Probelauf habe er festgestellt, „dass die Flamme nur für maximal 45 Minuten brennt“, so Hölzer. Daher wurde vom Dachverband dieser Weltspiele, Special Olympics International (SOI), eine zweite Fackel aus den USA geschickt, die beim Zwischenstopp am Dorfplatz in Oberndorf entzündet und an eine zweite Fackelträgergruppe übergeben werden soll.

Bei einem bunten, öffentlichen Tanzabend am Mittwoch (ab 19 Uhr) im Alten Speicher („alors on danse“) erhalten die französischen Gäste abschließend durch den Ebersberger Trachtenverein noch einen Eindruck, wie originales Schuhplatteln aussieht, sich die inklusive Steinhöringer Band „Rotes Motorrad“ anhört und man unter Anleitung der TSG Da Capo die Hüften kreisen lassen kann.

Ausdrücklicher Wunsch der Ebersberger Verantwortlichen und ihrer rund 30 ehrenamtlichen Helfer ist es, dass sich dieser Inklusionsimpuls für Ebersberg und Umgebung nicht mit der Verabschiedung der französischen Delegation am Donnerstagmorgen wieder auf den Weg macht. „Daher war es ganz wichtig, dass der barrierefreie Neubau im Waldsportpark rechtzeitig fertig geworden ist“, nannte Bürgermeister Uli Proske nur ein Paradebeispiel dafür, wie man auch in der Stadtentwicklung den Inklusionsgedanken weiterhin berücksichtigen müsse, wenn man nicht gerade Teil eines Weltsportfestes ist.

Alle Infos rund um das Programm und die Special Olympics unter www.hosttown-ebersberg.de