Ebersberg: Pleite der Green City Energy soll fünf Rotoren nicht stoppen

Von: Robert Langer

Die Green City AG will im Ebersberger Forst (hier Beispielbild) bis zu fünf Windräder errichten. © Energieagentur

Das Signal aus dem Umweltausschuss des Kreistages zum Windradprojekt im Ebersberger Forst ist deutlich: Die Planungen gehen weiter, ein zeitplan wurde vorgestellt.

Landkreis - „Die Strategische Umweltprüfung (SUP) zur Vorbereitung des Verordnungsänderungsverfahrens des Landschaftsschutzgebiets Ebersberger Forst soll trotz der momentanen Unsicherheiten bezüglich der finanziellen Situation der Green City AG beziehungsweise der Projektgesellschaft der Green City baldmöglichst beauftragt werden.“ Das Verordnungsänderungsverfahren soll unabhängig von einem bestimmten Vorhabenträger zeitlich nicht weiter verzögert werden. „Das Risiko bezüglich einer Erstattung der entstehenden Kosten wird angesichts der Wichtigkeit des Projekts für die Klimaziele des Landkreises in Kauf genommen“, hieß es gestern am frühen Abend in einer Mail von Landrat Robert Niedergesäß (CSU) auf EZ-Nachfrage.

Rechtssicheres Verfahren und Transparenz

Das umstrittene Projekt der Windräder im Forst soll in einem rechtssicheren Verfahren laufen. Der Landkreis will sich keine Verfahrensfehler vorwerfen lassen, so Landrat Niedergesäß. Gleichzeitig soll alles so transparent wie möglich ablaufen.

Finanzielle Turbulenzen

Jetzt wurde im Umweltausschuss der Zeitplan vorgestellt. Frank Burkhardt von der Unteren Naturschutzbehörde machte jedoch auch klar: „Berücksichtigt ist nicht die aktuelle Finanzsituation des Projekträgers.“ Seit Jahren plant Green City an dem Vorhaben. Inzwischen ist ein Teil des Unternehmen in finanzielle Turbulenzen geraten (wir berichteten).

Bürgerinitiativen werden eingebunden

Vorgesehen ist nun eine begleitende Arbeitsgruppe, die unter anderem aus Vertretern der Fraktionen im Kreistag, aus der Verwaltung und des Naturschutzbeirats bestehen soll. Die SUP könnte nach einer Ausschreibung im Mai 2022 starten. Zunächst sollen bis Juni die „Scopingunterlagen“ erstellt werden. Beteiligt werden sollen Nachbargemeinden, Träger öffentlicher Belange, anerkannte Umweltvereinigungen aber auch Bürgerinitiativen und nicht anerkannte Vereinigungen. Sie können sich schriftlich äußern. Ab Oktober 2022 ist die Erstellung des Umweltberichtes vorgesehen. Zeitraum: zwei Monate. Dabei sei eine Alternativbetrachtung erforderlich, um die Vor- und Nachteile der jeweiligen Varianten gegenüberstellen zu können. Parallel geht es um die Verordnungsänderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung, zur Zulassung von maximal fünf Windrädern. Dazu sind Beschlüsse in den zuständigen Gremien des Kreistages notwendig. Danach wird auch die Öffentlichkeit beteiligt. Es werden sehr viele Einwendungen erwartet.

