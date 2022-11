Geflüchtete statt Politik-Sitzungen: Sparkassen-Saal in Ebersberg zur Notunterkunft umgebaut

Der Sparkassensaal in Ebersberg ist zur Unterkunft für Geflüchtete umgebaut. Reihenstockbetten und Metall-Spinde prägen den Schlafbereich. © Anna Liebelt

50 Menschen sollen schon bald den Sparkassensaal in Ebersberg beziehen. Für die Geflüchteten wurde er umgebaut. Ein Besuch.

Ebersberg – Insgesamt 52 Betten inklusive zugehöriger Spinde stehen nun dort, wo der Kreistag sonst seine Sitzungen abhält. Rund 50 geflüchtete Männer aus Syrien und dem Jemen sollen am Mittwochvormittag, 30. November, laut Landratsamt den Ebersberger Sparkassen-Saal beziehen, der seit vergangenem Donnerstag von einem Fachteam zur Flüchtlingsunterkunft umgebaut worden ist.

Blick in den Gemeinschaftsbereich mit Tischen, Steckdosen und Mikrowellen. © Anna Liebelt

„Es war ein großer Aufwand“, sagt Marion Wolinski, Sachgebietsleiterin der Sozialhilfeverwaltung im Landratsamt. Neben einem Schlafraum stehen den Geflüchteten auch ein Aufenthaltsraum mit Bänken, Tischen und Steckdosen, die Toiletten im Haus sowie zwei Duschcontainer im Garten des Sparkassengebäudes zur Verfügung. „Für Kinder wäre noch eine Spielecke möglich“, teilt Wolinski bei einer kurzen Führung mit.

Die Duschen sind in Containern im Freien untergebracht. © Anna Liebelt

Für Sicherheit sollen vier Securitys am Eingang sorgen, die Essensausgabe übernehme eine Catering-Firma. Eine Dauerunterkunft soll der umgebaute Sparkassensaal jedoch nicht werden: „Unser Ziel ist es, möglichst schnell eine Anschlussunterkunft für die Flüchtlinge zu finden“, erklärt die Sachgebietsleiterin.

Blick in die Containerdusche. © Anna Liebelt

Denn wann und in welchem Rhythmus die nächsten Busse mit geflüchteten Personen die Kreisstadt ansteuern, sei noch ungewiss. „Ich hoffe, dass wir das in den nächsten Tagen mitgeteilt bekommen“, sagt Wolinski. Der Landrat hatte zuletzt gewarnt, der Landkreis Ebersberg sei mit seinen Aufnahme-Kapazitäten am Limit, die Belegung von Schulturnhallen wolle er aber um jeden Preis verhindern.

von Anna Liebelt

