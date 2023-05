„Fossiles Heizen läuft sich tot“: Unternehmer verteidigt Habecks Wärmepumpen-Kurs

Von: Josef Ametsbichler

„Die Anschaffungskosten bei Heizungen werden völlig überschätzt“. Wolfgang Wochermaier, Unternehmer. © sro

Dem geplanten Heizungstauschgesetz aus Robert Habecks grünem Ministerium schlägt viel Kritik entgegen. „Die Aufregung verstehe ich nicht“, sagt Heizungsbau-Unternehmer Wolfgang Wochermaier aus Ebersberg.

Ebersberg – Das Heizungstauschgesetz von Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) sorgt für einen Aufschrei: Schon ab 2024 könnte der Einbau von Öl- und Gasheizungen nur unter erschwerten Bedingungen erlaubt sein. Wolfgang Wochermaier, Chef des gleichnamigen Sanitär- und Heizungsbaubetriebs in Ebersberg, kann die Kritik am Kurs der Ampel-Regierung nicht nachvollziehen. Im Interview trommelt er für einen schleunigen Umstieg auf Erneuerbare Energien beim Heizen – und erklärt, wie das in der Praxis funktionieren könnte.

Unternehmer verteidigt Habecks Wärmepumpen-Kurs: „Enddatum finde ich sehr vernünftig“

- Herr Wochermaier, die vorgezogene Frist zum Einbau-Verbot für Öl- und Gasheizungen hat viele Menschen verunsichert. Was sagen Sie Kunden, die jetzt noch schnell ihren Kessel erneuern möchten?

Noch schnell vor Fristablauf ? Das funktioniert nicht. Die Ware ist größtenteils ausverkauft und die Hersteller haben längst ihre Produktionskapazitäten zurückgefahren. Mit Beratung, Planung und Lieferfristen liegt der Vorlauf für Öl- und Gasheizungen bei gut einem Jahr. So eine Erneuerung einer Fossil-Brennstoff-Heizung ist auch in den wenigsten Fällen sinnvoll. Dass unsere Regierung hier ein Enddatum setzt, finde ich sehr, sehr vernünftig.

Auflagen der Regierung: „Es gibt so viele Ausnahmen, für Härtefälle, aber nicht nur.“

- Viele Leute haben Angst, dass sie von Riesenkosten überrollt werden, wenn ihre alte Heizung kaputtgeht und sie plötzlich auf Wärmepumpe umrüsten müssen.

Die Aufregung verstehe ich nicht. Es gibt so viele Ausnahmen, für Härtefälle, aber nicht nur. Das oft vorgebrachte alte Mutterl, das schon ewig in seinem Haus wohnt, braucht zum Beispiel gar keine Angst zu haben. Für Häuser, die seit 2001 ununterbrochen selbst bewohnt wurden, soll eine Befreiung gelten. Der Gesetzgeber hat auch erkannt, dass sich die Wärmepumpe nicht für jedes Bestandsgebäude eignet, und dort Holzpellets als zweite Möglichkeit zugelassen. Und wer noch einen Förderbescheid für eine Hybrid-Heizung aus 2021 hat, soll den natürlich auch in Anspruch nehmen dürfen.

„Die Anschaffungskosten bei Heizungen werden völlig überschätzt“

- Trotzdem wird es viele geben, für die keine Ausnahme gilt. Und eine Wärmepumpe ist einfach teurer als eine Ölheizung.

Aus meiner Sicht werden die Anschaffungskosten bei Heizungen völlig überschätzt. Und die Betriebskosten völlig unterschätzt. Wenn Sie davon ausgehen, dass sich der Liter Heizöl alle zehn Jahre im Preis verdoppelt, dann kommen bei 3000 Litern Jahresverbrauch über die Lebensdauer von 20 Jahren runde 120 000 Euro Heizkosten auf Sie zu. Für eine Wärmepumpe oder Pellets mit Solaranlage soll es bis zu 40 Prozent Zuschuss geben – und die Energiekosten sind nicht nur um ein Viertel bis ein Drittel günstiger, sondern auch krisensicherer. Weil Strom und Holz nicht aus Russland oder den Emiraten kommen. Stichwort: regionaler Wirtschaftskreislauf.

„Wer wartet, bis etwas kaputtgeht, holt sich eine blutige Nase!“

- Es gibt aber Leute, die sich die Anschub-Investition nicht leisten können.

Noch mal: Es gibt viele Ausnahmeregeln, darunter für Härtefälle. Ich kann aber nur raten: Wer wartet, bis etwas kaputtgeht, holt sich eine blutige Nase. Wer eine zehn Jahre alte Gasheizung hat, kann den Markt beobachten. Wenn der Kessel 20 Jahre alt ist, würde ich langsam tätig werden. Bei einem alten, klapprigen Auto wartet man ja auch nicht, bis es gar nicht mehr fährt, bevor man sich um ein neues umschaut. Und vielleicht noch eine Anmerkung: Wer ganz alleine in einem Riesenhaus wohnt und Angst hat, dass ihn die Heizkosten auffressen, sollte vielleicht überlegen, ob die Immobilie noch richtig genutzt ist – oder zum Beispiel eine Familie einziehen könnte, mit der man sich die Kosten teilen kann. Aber das ist eine andere Debatte, eine gesamtgesellschaftliche.

- Welche Heizungen fragen die Kunden bei Ihnen nach?

Wir haben das Privileg, dass wir schon Jahrzehnte mit Erneuerbaren arbeiten. Zu Zeiten, als das Gas günstig war, schienen Wärmepumpen und Pelletsheizungen für viele nicht wirtschaftlich zu sein. Jetzt können wir die Nachfrage gar nicht mehr befriedigen. Für die Erstberatung machen wir Sammeltermine, um wirklich nur bei Kunden in die Planung einzusteigen, die sich ernsthaft damit befasst haben.

- Verkaufen Sie auch noch Gasheizungen?

Reines Gas oder Öl machen wir fast gar nicht mehr. Hybrid-Anlagen in Verbindung mit Sonnenwärme oder einer Wärmepumpe können in Einzelfällen noch Sinn ergeben. Aber auf lange Sicht läuft sich das fossile Heizen tot, genauso wie das Verbrenner-Auto.

Wärmewende: „Schwierigkeiten anpacken oder verdrängen“

- Das sehen viele aus Ihrer Branche völlig anders – und halten die Wärmewende, wie sie sich die Bundesregierung vorstellt, für nicht zu machen.

Es gibt viele, die sich noch schwer tun. Aber auch viele, die schon aufgewacht sind. Es ist eine Frage der Haltung, ob man die Schwierigkeiten, die es natürlich gibt, anpackt oder verdrängt. Unsere Azubis lernen in der Berufsschule immer noch, wie man Öl- und Gasheizungen einstellt. Erneuerbare Energien spielen leider oft noch eine Nebenrolle. Unsere Verbände sind eng mit den klassischen Heizungsherstellern verzahnt. Und dazu kommt die Auslastung: Viele Heizungsbauer haben seit Jahren so viel Arbeit, dass sie keinen Kopf mehr für Veränderungen haben. Dann ist man froh, wenn man bewährte Technik ohne großes Nachdenken verbauen kann und sich grad nicht so arg mit Preisverhandlungen umtun muss. Auch wenn man damit ein Auslaufmodell verkauft. Das ist nicht mein Ansatz, das halte ich nicht für nachhaltig.

- Stichwort Auslastung: Es wird immer schwieriger, überhaupt noch Handwerker zu bekommen. Wer soll denn die ganzen Wärmepumpen einbauen?

Der Markt wird auf die Nachfrage reagieren. Ich kann nur jedem raten, der heute eine Ausbildung machen will, sich mit Gebäudetechnik zu befassen. Damit meine ich nicht nur den Heizungsbau, sondern alle Gewerke. Das sind abwechslungsreiche Jobs, die eine tolle Zukunft haben.

„Synthetische Brennstoffe werden wie Goldstaub werden“

- Und woher kommt der ganze Strom?

Eine dezentrale Lösung, die mir in der Debatte zu kurz kommt, ist die Kraft-Wärme-Kopplung. Blockheizkraftwerke könnten Grundlast-Kraftwerke verdrängen, die wir brauchen, wenn es kalt und dunkel ist. Das kann man schnell nachholen. Es wäre auch schlauer, Biomethan und wasserstoffbasierte Brennstoffe damit zu verstromen, statt direkt Wärme damit zu erzeugen. Für beides kann man die bestehende Erdgas-Infrastruktur nutzen.

- Warum dann nicht gleich mit E-Fuels heizen?

Diese ganze Debatte ist schon bei den Autos reine Augenwischerei. Synthetische Brennstoffe werden wie Goldstaub werden, viel teurer als Erdgas. Damit nur Wärme erzeugen: unbezahlbar. Der viel bessere Wirkungsgrad ist ja in allen Bereichen der Vorteil der Elektrifizierung gegenüber Verbrenner-Technologien. Was wir aber wirklich dringend brauchen, ist viel mehr Wind- und Sonnenkraft für den Strommix. Und Sonnenwärme und Biomasse zum Heizen.

