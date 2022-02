Ebersberg: Wohnraum für Ukraine-Flüchtlinge

Von: Robert Langer

Viele Menschen sind offenbar schon auf der Flucht. . © IMAGO / Pixsell / Armin Durgut

Derzeit bereitet man sich im Landratsamt Ebersberg auf die Organisation der Unterbringung, Verpflegung und Versorgung von Menschen vor, die vor dem Krieg aus der Ukraine nach Deutschland fliehen.

Landkreis – Die Information aus dem Amt kam am Sonntag gegen Mittag. Bereits am Donnerstag habe es ein erstes internes Zusammentreffen im Landratsamt gegeben. Am Freitagvormittag hätten sich die oberbayerischen Landräte zusammen mit dem Regierungspräsidenten in einer Videokonferenz über die Situation und die nächsten Schritte ausgetauscht.

Der Landkreis Ebersberg kann nach einer ersten Analyse rund 100 Betten in bestehenden Unterkünften zur Verfügung stellen.

„Wir sind traurig und entsetzt über diesen brutalen Angriffskrieg des russischen Präsidenten in der Ukraine, er macht sprach- und fassungslos. Wir sind einsatzbereit und können schnell reagieren, wenn die Menschen bei uns eintreffen. Es ist uns eine starke moralische Verpflichtung denen zu helfen, die wegen dieses Krieges ihre Heimat verlassen müssen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass sie sich hier sicher und gut aufgenommen fühlen können solange das nötig ist“, so Landrat Robert Niedergesäß.

Dringend gesucht werden entsprechende Unterbringungsmöglichkeiten. Landkreisbürger, die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen können, sei es in Privathäusern, Wohnungen oder anderen Unterbringungsmöglichkeiten, können sich unter der E-Mail-Adresse ukraine@lra-ebe.de melden. Dort werden alle Angebote, die laut Amt erfreulicherweise auch schon gemeldet werden, gesammelt und darauf geantwortet. Das Landratsamt bittet ausschließlich um Wohnungsangebote. Über die Notwendigkeit anderer Hilfemöglichkeiten könne derzeit noch keine Auskunft gegeben werden.

„Ich bedanke mich für die starke Solidarität und den engen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, der sich in dieser schweren Zeit wieder zeigt“, so der Landrat.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie hier.