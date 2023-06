Zahl der E-Autos im Landkreis Ebersberg steigt weiter deutlich an

Von: Josef Ametsbichler

E-Autos machen nur einen geringen Teil des Pkw-Aufkommens im Landkreis Ebersberg aus. Doch ihr Anteil wächst. (Symbolbild) © E. Teister/Imago

Die verringerte Förderung für Elektroautos scheint die Zulassungszahlen im Landkreis Ebersberg nur vorübergehend gebremst zu haben.

Landkreis – Was bei der Geburtenrate der Pillenknick war, schien bei der Elektro-Mobilität die reduzierte Förderung für Vollstromer sowie der Wegfall der Förderung für Plug-in-Hybride zu sein: Die Zulassungszahlen brachen zum Jahreswechsel bundesweit ein. Doch ein Blick auf die weitere Entwicklung im Jahresverlauf zeigt: Das Interesse an E-Autos steigt im Landkreis Ebersberg weiter steil an.

Landkreis Ebersberg: Zuletzt mehr E-Autos als Verbrenner zugelassen

Obwohl der Umweltbonus für Elektroautos „nur noch“ 6750 statt bisher 9000 Euro beträgt, verzeichnet die Kfz-Zulassungsstelle im Ebersberger Landratsamt seit dem Jahreswechsel einen Anstieg um 325 Fahrzeuge im Bestand; 449 Hybrid-Modelle dazugerechnet stieg der E-Auto-Bestand damit heuer bis zum aktuellen Datenstand Ende Mai um 774. Bemerkenswert: Damit wuchs ihre Zahl jüngst schneller als die der Verbrenner-Fahrzeugen: Deren Zahl stieg um 592 (411 Benziner, 181 Diesel).

Blick in die Gemeinden: So hoch ist der Anteil der Elektromobilität im Landkreis Ebersberg © merkur.de

Zum allerersten Mal: 2022 weniger Autos im Landkreis Ebersberg gemeldet

Bemerkenswert ist das auch deshalb, weil der Auto-Fuhrpark der Landkreis-Bürger vergangenes Jahr insgesamt einen Rückgang verzeichnete. Die Zahl der zugelassenen Pkw sank zwischen Ende 2021 und Ende 2022 von 87 170 auf 86 903 – warum das so ist, kann Zulassungsstellen-Chef Albert Reiter nur vermuten. Er verweist auf lange Lieferzeiten bei Verbrennern und besonders bei E-Autos, als der Ukraine-Konflikt für vorübergehende Knappheit bei Computerchips und Kabelsträngen sorgte. Zudem habe sich im Nachgang der Corona-Pandemie das Preis- und Rabattgefüge verschoben, sprich: Autos aller Arten, auch gebrauchte, sind teurer geworden.

Trotzdem: Neuer Höchststand beim Kfz-Bestand erreicht

Damit habe die Zahl der Anmeldungen die Zahl der Abmeldungen 2022 nicht ausgleichen können. „Da sind viele Faktoren dabei“, sagt Reiter über das Abflauen der Zulassungszahlen, das er aber in der Zuzugsregion Ebersberg für ein vorübergehendes Phänomen hält. „Das war insgesamt das allererste Mal.“ Und siehe da: mit aktuell 87 817 Fahrzeugen hat der Pkw-Bestand Ende Mai mal wieder einen neuen Höchststand erreicht – wie es bisher Jahr um Jahr der Fall war.

Keine Verdoppelung der E-Auto-Zahlen mehr: „Von einer Trendwende würde ich noch nicht sprechen.“

Die hohe Gesamtzahl an Fahrzeugen zeigt auch, dass die E-Mobilität, so es Staat und Gesellschaft mit der Mobilitätswende ernst meinen, noch einen weiten Weg vor sich hat. Ihr Anteil beträgt, Vollstromer und Plug-in-Hybride über alle Fahrzeugklassen zusammengerechnet, gerade einmal drei Prozent. „Von einer Trendwende würde ich noch nicht sprechen“, sagt Zulassungsstellen-Chef Reiter – auch wenn es der Landkreis Ebersberg im bayernweiten Vergleich regelmäßig unter die Spitzenplätze schafft, was den E-Auto-Anteil angeht. Seit Ende 2021 hat sich der hiesige Bestand fast verdoppelt – eine steile Entwicklung, die in den Jahren zuvor noch rascher, nämlich mit einer Verdoppelung im Jahrestakt, stattgefunden hatte.

