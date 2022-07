Made in Germany: Ebersberger schreibt Deutsch-Pop-Musikshow - Premiere am 28. Juli im Deutschen Theater

Von: Raffael Scherer

Mit der Zeitmaschine durch deutsche Popgeschichte: Show-Autor Thorsten Nathan. © Stefan Rossmann

Hier gibt es ausschließlich Musik aus deutscher Feder: Thorsten Nathan aus Ebersberg bringt Musikshow „Made in Germany“ ins Deutsche Theater. Premiere ist am 28. Juli.

Ebersberg – Schon als Kind war Thorsten Nathan selbst an über 30 Grad warmen Sommertagen nicht von seinem Spielzeugkeyboard wegzubekommen. Kurz darauf bekam er dann auch schon die „coolere“ E-Gitarre, die er sich ebenfalls selbst beibrachte, erzählt der Ebersberger, während er mit einen goldenen Löffel in Gitarrenform in seinem Kaffee rührt.

Irgendwann nahm ihn dann sein Vater zur Seite: „Das ist ja alles schön und gut, aber du musst jetzt auch mal singen, sonst ist das ja brotlose Kunst“, erinnert sich der 43-Jährige und fügt lässig lächelnd hinter der Sonnenbrille hinzu: „Und die Stimme ist bis heute mein Hauptinstrument.“

Mittlerweile ist Nathan als Musiker selbstständig, schreibt Musik für andere Künstler, Filme, Events und Werbungen. Zudem stand er an der Gitarre selbst immer wieder mit Größen wie Bob Dylan, Sasha oder Xavier Naidoo auf der Bühne.

Während in der pandemiebedingten Zwangspause viele seiner Musikerkollegen „den Kopf in den Sand steckten“, sah er eine Chance: „Endlich hatte ich die Freiheit, etwas anzupacken, was ich schon länger anpacken wollte“ – Die Musikshow „Made in Germany“, eine musikalische Zeitreise durch die größten Rock- und Pophits deutscher Künstler seit den 70ern.

Überall laufen Songs aus dem eigenen Land im Radio - nur bei uns klappt das nicht so

„Immer, wenn ich egal wohin in den Urlaub fahre, werden dort im Radio die nationalen Stars gefeiert, 50 Prozent der Lieder sind da in der Landessprache“, erzählt er. Während Nathan etwa in Österreich ausverkaufte Austropopshows betrachtete, kam bei ihm immer wieder die Frage auf: „Warum machen wir das nicht?“.

Bei seiner Recherche für „Made in Germany“ lernte der Ebersberger den Schauspieler und Autor Moses Wolff kennen. Mit ihm schrieb er gemeinsam die Rahmenhandlung für die Musikshow rund um einen Professor, der auf der Suche nach seiner verlorenen Liebe mit seiner Zeitmaschine samt Band durch die Zeit reist. Jedes Musikstück erinnert den namenlosen Professor, dargestellt von Wolff selbst, an einen Moment mit der Verflossenen und bringt ihn ihr dabei wieder ein bisschen näher: „Ich wollte nicht einfach nur eine Band hinstellen, die Songs aus Deutschland covert“, erklärt Nathan.

Professor und Bandleader Nathan hangeln sich dabei mit witzigen Dialogen durch die Musikgeschichte mit Liedern langjähriger großer deutscher Künstler wie Udo Lindenberg, Marius Müller-Westernhagen oder Herbert Grönemeyer, die Nathan in seiner Kindheit selbst schwer geprägt haben, sowie moderne neue Hits von Sarah Connor oder Robin Schulz. Von Liedern wie Klaus Lages „1000 und eine Nacht“ bis hin zu Punksongs wie „Junge“ von den Ärzten dürfe eben nichts fehlen.

Kurztrip zu Beethoven

„Manchmal hat der Professor seine Zeitmaschine aber auch nicht so ganz im Griff und springt dann irgendwo hin – und die Band springt dann natürlich mit“, erzählt Nathan und lächelt verschmitzt. Landet der Professor etwa aus Versehen im Jahr 1808 wird dann eben auch mal Beethoven gespielt.

Vor knapp vier Monaten kam dann „Professor“ Wolff mit dem Deutschen Theater ins Gespräch, welches, begeistert vom Konzept der Show, gleich eine Premiere am 28. Juli anbot: „Da war die Freude schon groß, das musste dann aber auch alles relativ schnell gehen“, fasst Nathan zusammen. Sofort ging es ans Proben der Lieder und Dialoge, vom Bau der Website bis hin zu Technikplan und Konstruktion der Zeitmaschine, die derzeit in Nathans Garage in Ebersberg auf ihren Einsatz wartet.

Die gecoverten Künstler habe er ebenfalls angeschrieben, mit dem erfreulichen Ergebnis, dass bei der Premiere Günther Sigl und Barny Murphy von der Spider Murphy Gang mit dabei sein werden und ihre Lieder spielen. Geplant sei nach dem Deutschen Theater durchs Land zu touren. Vielleicht sogar dann mit jeweils lokalen Special Guests, sinniert Nathan. Auch der Alte Speicher in Ebersberg sei dabei schon im Gespräch.

Vorverkauf läuft

Wer Lust auf die musikalische Zeitreise hat und wissen möchte, ob der Professor am Ende seine große Liebe wiederfindet, kann bereits jetzt Karten für die Premiere am 28. Juli im Deutschen Theater ab 25 Euro erwerben unter www.tickets.deutsches-theater.de.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.