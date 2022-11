Autounfall zwischen Zornedinger und Münchner „Prinzessin“: Intensiver Streit vor Gericht

Von: Raffael Scherer

Teilen

„Ich musste ja ausgerechnet auf eine Prinzessin treffen“: Martin Wagner. © RS

Verfahrenskosten höher als verhandelte Summe: Schon seit Januar befindet sich Martin Wagner im Rechtsstreit mit einer Anhängerin des Adelsgeschlechts.

Zorneding/Ebersberg – Eigentlich wollte der Zornedinger Martin Wagner nur zur Bank nach Vaterstetten fahren: „Aber ich musste ja ausgerechnet auf eine Prinzessin treffen“, schimpft der 61-Jährige im Ebersberger Amtsgericht. Dort streitet er sich bereits seit mehreren Monaten mit einer Adeligen aus München wegen eines Autounfalls im Januar.

Während der Zornedinger an der Kreuzung B 304 und Karl-Böhm-Straße mit seinem Renault Twingo geradeaus fahren wollte, bog die entgegenkommende Prinzessin mit ihrem SUV nach links ab. Es kam zum Zusammenstoß, beide Fahrzeuge waren nur noch Schrott.

Rechtsfrage: Grüne Ampel oder grüner Pfeil

„Die Kellner des nahe gelegenen Gasthauses kümmerten sich nach dem Zusammenstoß ganz lieb um mich. Ich war an Nase und Hand verletzt“, so Wagner. Er habe die Prinzessin erst als die andere Unfallbeteiligte wahrgenommen, als sie ihren Hund aus dem kaputten Auto holte. Seine Nachfrage „Haben Sie mich nicht gesehen?“ und ihre verneinende Antwort, gefolgt von einem gerütteltem Maß an Ignoranz hätten sich bei ihm ins Gedächtnis gebrannt, sagt der Betriebselektriker.

Während sich Wagner sicher ist, dass seine Ampel grün war, hieß es von Seiten der Prinzessin, dass sie einen grünen Pfeil gehabt habe. Deshalb sei sie nicht bereit, den von Wagner geforderten Schadenersatz über rund 4000 Euro für Gutachten, Abschleppen, Nutzungsausfall sowie Schmerzensgeld zu begleichen, sagt ihr Verteidiger.

Kosten für Verhandlung deutlich höher als verhandelte Summe

Eine damals parallel an der roten Ampel wartende Vaterstettnerin sagte jetzt als Zeugin aus. Die Aussage der Prinzessin bei der Polizei kurz nach dem Unfall, wo sie angaben, dass die Sonne sie geblendet habe, konnte die Zeugin nicht nachvollziehen. Sie jedenfalls könne sich nicht an übermäßigen Sonnenschein erinnern.

Die Kosten für die Verhandlung betragen mittlerweile deutlich mehr als die verhandelte Summe, ist sich Wagner sicher. „Ich verstehe das einfach nicht“, klagt er. Für ihn sei der Fall doch glasklar: „Mir hat meine Mutter beigebracht, dass ich dafür gerade stehen muss, wenn ich einen Fehler mache. Aber das ist wohl nicht mehr so.“ Mittlerweile fährt der Betriebselektriker einen „neuen, 18 Jahre alten“ Polo. Aus dem Vorfall gelernt habe er definitiv und möchte diesen möglichst bald mit einer Dashcam ausstatten, um zukünftig rechtlich abgesichert zu sein.

Gutachten soll Licht ins Dunkel bringen

Und das Warten auf ein Urteil hat kein Ende: Da die Zeugenaussage nur bedingt Licht ins Dunkel brachte, beantragte Richter Dieter Kaltbeitzer zur weiteren Klärung ein Sachverständiger-Gutachten, die Verhandlung wird im Dezember fortgesetzt.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.