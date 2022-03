Sexuelle Belästigung? Ausbilder frei gesprochen

Von: Robert Langer

Vor dem Amtsgericht Ebersberg fand der Prozess mit dem Vorwurf der sexuellen Belästigung statt. © Stefan Rossmann

Freispruch vor dem Ebersberger Amtsgericht. Ein Ausbilder am Berufsbildungswerk St. Zeno in Kirchseeon war angeklagt, ein damals 15-jähriges Mädchen mehrmals umarmt und ihr an den Po gefasst zu haben.

Ebersberg – Die Vorwürfe konnte vor Gericht nicht bewiesen werden, Zeuginnen erschienen teilweise nicht glaubwürdig. Der Angeklagte hatte die Vorwürfe bestritten. Warum das Mädchen diese Behauptungen aufstelle, sei ihm „bis heute ein Rätsel“, so der Ausbilder.

Richter spricht von unsicheren Angaben

Richter Dieter Kaltbeitzer sprach von unsicheren Aussagen. Das vermeintliche Opfer einer sexuellen Belästigung habe immer dann sehr leise gesprochen, wenn es um die konkreten Taten gegangen sei. Details hätten gefehlt. Ähnlich bei einer Zeugin, Auszubildende in St. Zeno, die gesehen haben will, dass der Angeklagte das Mädchen am Po angefasst habe. Die Zeugin hatte zudem im Vorfeld erklärt, dass der Ausbilder auch noch ein anderes Mädchen unsittlich berührt habe. Dieses wies die als Zeugin geladene junge Frau jedoch zurück und äußerte sich abfällig über die andere Zeugin.

Verwirrung um Freundschaftsanfrage

Für Verwirrung sorgte auch, dass das vermeintliche Opfer noch lange nach seiner Vernehmung bei der Polizei dem Angeklagten eine Social-Media-Freundschaftsanfrage geschickt hatte.

Im Zweifel für den Angeklagten

Es gebe jedoch einen Nachgeschmack, so der Richter. „Ich weiß nicht, was tatsächlich passiert ist.“ Aber die Aussagen waren ihm nicht ausreichend für einen Schuldspruch. Also: im Zweifel für den Angeklagten.

Staatsanwalt plädiert auf Freispruch

Zuvor hatte schon der Staatsanwalt auf einen Freispruch plädiert. Er verwies auf „unzählige Widersprüche“. Reaktion des Verteidigers: „Dem kann ich mich nur anschließen.“

Bereits während des Prozesses hat es deutliche Zweifel gegeben, „Mir ist da einiges nicht klar“, meinte unter anderen der Verteidiger bei einer Zeugenbefragung. „Mir auch nicht“, so der Staatsanwalt.

