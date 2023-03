Reines Gewissen ab 20 Euro: Energieagentur verkauft Klima-Zertifikate

Von: Josef Ametsbichler

Ihren Ausstoß des Treibhausgases CO2 kompensieren - das sollen die Bürger mit dem neuen „Zukunftszertifikat“ der Energieagentur Ebersberg-München. (Symbolfoto) © Symbolbild: picture alliance / dpa / Uwe Anspach

Die Energieagentur Ebersberg-München bietet demnächst CO2-Kompensation gegen Geld. Das Modell nennt sich „Zukunftszertifikate“.

Landkreis – Sich mit ein paar Talern ein besseres Gewissen erkaufen, das gab es vor ein paar hundert Jahren schon einmal. Bis einem gewissen Martin Luther der Ablasshandel zu bunt wurde, was bekanntlich eine Kirchentür ausbaden musste. Nun ist das Konzept in ganz neuer Form zurück – diesmal aber ehrlicher, nachhaltiger, wirksamer. Das versprechen die Initiatoren.

„Zukunftszertifikat“ heißt ein neues Angebot der Energieagentur Ebersberg–München, das die gemeinnützige Organisation in Trägerschaft der beiden Landkreise am Montagabend in einem „Fachgespräch“ vorstellte. Privatleute, Firmen oder Vereine sollen damit ab 20 Euro Mindestinvestition Klimaprojekte vor Ort und weltweit unterstützen – und so ihren eigenen CO2-Fußabdruck kompensieren. Etwa eine private Flugreise ausgleichen, oder das fleisch- und damit treibhausgaslastige Grillfest des Fußballclubs, oder die ressourcenaufwendige Produktion eines Unternehmens. Diese Beispiele nannte Phillip Dafe, zuständiger Mitarbeiter im Landratsamt München, bei der Vorstellung des Projekts – auch wenn vermeiden und reduzieren immer noch sinnvoller als kompensieren sei.

Bei der Präsentation stellte Philipp Dafe vom Landratsamt München die Akteure im Zusammenhang mit den Zukunftszertifikaten vor – darunter die Landkreise Ebersberg (ab 2024) und München. Screenshot: ja © Screenshot: merkur.de

Nein Euro vor Ort, neun Euro weltweit, zwei Euro Verwaltungsgebühr

In der Beispielrechnung von 20 Euro Investitionssumme fließen demnach neun Euro an hiesige Projekte wie etwa ein Humus-Aufbauprojekt im Landkreis München oder das „Bergwald“-Projekt im Forstenrieder Park. Voraussetzung sei, dass die von der Energieagentur geprüften Projekte nachweislich und nachhaltig CO2 einsparten und so einen Klimaschutz-Effekt erzielten.

Weitere neun Euro flössen demnach an Klimaschutzprojekte im Globalen Süden, etwa dem Ausbau Erneuerbarer Energien, den Waldschutz oder bevölkerungsnahe Projekte wie das Bereitstellen emissionsarmer Koch-Öfen. Das wickle die Energieagentur über renommierte Dienstleister ab. „Im Prinzip ist es egal, wo wir die Projekte umsetzen, Hauptsache sie werden umgesetzt“, so Dafe. Zudem sei in weniger wohlhabenden Ländern mit wenig Geld oft viel erreicht.

Eine Tonne Co2 für 20 Euro einsparen

Zwei Euro, also zehn Prozent, sind die entstehenden Verwaltungskosten. Mit 20 Euro Investition soll eine Tonne CO2 eingespart werden. Das werde per Zertifikat-Ankauf am freien Markt garantiert. Zum Vergleich: Klimaausgleich-Marktführer Atmosfair verlangt derzeit 23 Euro pro Tonne. Die Energieagentur wirbt mit dem zusätzlichen Reiz, dass im Gegensatz zu derartigen Anbietern das Geld hälftig an Projekte direkt vor Ort fließe. Geldwerte Auszahlungen, das nur der Vollständigkeit halber, haben die Investoren keine zu erwarten. Der Lohn ist die Aussicht auf eine klimaschonendere Zukunft.

Start im Mai, Ebersberg will später nachziehen.

Der Verkauf der „Zukunftszertifikate“ im Landkreis München soll bereits im Mai über den Internetauftritt der federführenden „Aktion Zukunft plus“ starten. Bis dahin und darüber hinaus können sich hiesige Klimaschutz-Projekte bewerben, um etwas aus dem Fördertopf abzubekommen. „Gerade Projekte, die aus wirtschaftlichen Gründen nicht umsetzbar wären“, so Dafe. Ein sogenannter „Lenkungsbeirat“ soll dabei als Kontrollgremium fungieren. Derzeit mit an Bord sind etwa Vertreter der Kreisbauernschaft München-Land, Kreistagspolitiker von CSU, SPD und Grünen sowie Münchner Wissenschaftler.

Namen aus dem Landkreis Ebersberg finden sich derzeit weder auf der Projekt- noch auf der Beiratsliste. Der Umweltausschuss im Kreistag habe die Zukunftszertifikate schon abgesegnet, so das Landratsamt. Wie sich der Kreis Ebersberg beteiligt, werde erst 2024 spruchreif.

Mehr Infos online: aktionzukunftplus.de

