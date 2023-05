Trotz Regen-Frühling: Keine Entwarnung beim Grundwasser

Von: Josef Ametsbichler

Im roten Bereich liegt das Grundwasser an der Messstelle Anzinger Sauschütt. Die blaue Linie weist im Mai leicht nach oben, liegt aber klar unter der roten Linie, die den Vergleichswert für „sehr niedrigen“ Pegel darstellt. © Grafik: Niedrigwasser-Informationsdienst Bayern/lfu

Mehr Regen, viel mehr Regen: Es gibt trotz der nassen vergangenen Wochen tatsächlich noch Leute im Landkreis Ebersberg, die sich das wünschen. Diejenigen, die sich ums Grundwasser kümmern.

Landkreis – Die Frischluft-Liebhaber im Landkreis Ebersberg stagnieren in der Dauerkrise. Gefühlt regiert seit Anfang April durchgängiger Schnürlregen die Region. „Für die Natur ist es ganz wichtig!“ – dieser Satz fällt hinter regentrüben Fensterscheiben zurzeit oft zur Selbsttherapie gegen den Lagerkoller. Das stimmt: Sattes Grün dominiert die Flora in Wald und Flur „Aber irgendwann reicht es auch wieder“ – auch so ein Therapiesatz, von steigender Überschwemmungsgefahr ganz zu schweigen.

Grundwasserpegel um 1,80 Meter abgesackt - Erholung nicht in Sicht

Anders sehen das die Leute, die das Grundwasser in der Region im Blick haben. „Ich bin froh, dass es regnet. Das ist ein gutes Wetter“, sagt etwa Thilo Kopmann vom Kommunalunternehmen Vemo, das aus seinen Brunnen bei Zorneding rund 86.000 Menschen in den Landkreisen Ebersberg, München und Erding mit Trinkwasser versorgt. Über die zwei vergangenen Jahrzehnte seien die Grundwasserpegel um etwa 1,80 Meter abgesackt.

Durchnässt ist der Landkreis Ebersberg vom wochenlangen Regenwetter. Aber nur oberflächlich – das Grundwasser erholt sich zu langsam. © sro

Selbst die ergiebigen Regenfälle der vergangenen Wochen hätten daran kaum etwas geändert. „Bis das Regenwasser im Trinkwasserbereich ankommt, dauert es Monate bis Jahre“, sagt Kopmann. Mit Sorge hat er die zurückliegenden, niederschlagsarmen Wintermonate beobachtet – eigentlich der Zeitraum im Jahr, in dem sich das Grundwasser am besten erhole, gespeist von unterirdischen Strömen aus Richtung der Alpen. „Der Schnee fehlt“, sagt der Vemo-Geschäftsführer.

Wasserwirtschaftsamt: Es braucht mehrere nasse Jahre

Eine, die beim Grundwasser im Landkreis Ebersberg genau hinschaut, ist Daniela Islinger, im Wasserwirtschaftsamt Rosenheim zuständig für Grundwasserschutz und Trinkwasserversorgung. Ihre amtliche Einschätzung: „Die aktuellen Grundwasserstände in der Münchner Schotterebene liegen verbreitet noch mehrere Meter unter dem Niveau der langjährigen Mittelwasserstände.“ Heißt auch: Um wieder auf Normalpegel zu kommen, „wird wahrscheinlich eine Folge von mehreren nassen Jahren nötig sein“.

Ein glücklicher Umstand für die Region: Im Nordwesten des Landkreises beherbergt die Münchner Schotterebene, wo auch die Vemo fördert, „einen der ergiebigsten Grundwasserleiter in Südbayern“, erklärt die Wasser-Expertin vom Amt. Im Südosten zapfe man ältere Schotterablagerungen unter den Moränen des Inngletschers an, die dafür etwas besser geschützt vor Verschmutzung sind.

So schützt der Staat das Trinkwasser

Die Grundwasserschichten überwacht das Wasserwirtschaftsamt penibel. Es mischt sich nicht nur über befristete Entnahmegenehigungen ins Geschäft der Wasserversorger ein, sondern etwa auch in die Bauleitplanung. Jüngstes Beispiel: Die Bahn muss nahe Grafing für ihre Wunschtrasse zum Brenner voraussichtlich mit einem längeren Tunnel planen, zur Schonung des dortigen Trinkwasserschutzgebiets. Bauherrn und Kommunen werden beispielsweise zur dezentrale Versickerung von Niederschlagswasser angehalten, weil davon die Grundwasserschichten profitieren. „Wir haben eine ganzheitliche Sichtweise auf den Grund- und Trinkwasserschutz“, so Islinger.

Das ist auch nötig. Der Zuzug in die Region hält an – mehr Menschen verbrauchen mehr Wasser. „Wir müssen uns Gedanken machen“, warnt Thilo Kopmann von der Vemo. Man werbe schon heute für neue Konzepte, wie etwa frisch gereinigtes Wasser aus Kläranlagen für landwirtschaftliche Bewässerung zu verwenden: im europäischen Süden praktiziert, in Deutschland noch verboten. Einen Luxus, den wir uns nicht zu lange leisten sollten, lässt Kopmann durchblicken. Angesichts des immer rapideren Gletscherrückgangs und seit Jahrzehnten ausbleibender Regenjahre befürchtet er bereits in gut zehn Jahren Wasserknappheit, wie sie bisher in Südeuropa und Teilen Nordbayerns zu beobachten war. „Es hat sich etwas verändert“, sagt der Fachmann. „Wir bekommen ein Problem.“

