Schlimme Szenen zum Jahreswechsel - Mutter schlägt Tochter (17) ins Gesicht

Mehrere Brände, Ruhestörungen und handgreifliche Auseinandersetzungen im familiären Umfeld hielten die Polizei im Landkreis Ebersberg zum Jahreswechsel auf Trab.

In der Silvesternacht musste die Polizei Ebersberg zu vielen Einsätzen ausrücken.

Ein Heranwachsender verletzte sich an einer Rakete.

In Ebersberg kam es außerdem zu einem blutigen Familienstreit.

Landkreis – Ein Heranwachsender verletzt sich in Poing schwer beim Abfeuern seines selbstgebauten Mörsers: Der 20-Jährige entzündete eine angeblich handelsübliche Rakete und steckte sie dann in einen 6-Zoll Mörser. „Aus bislang ungeklärter Ursache explodierte die Rakete vor dem Gesicht des Heranwachsenden“, teilt die Polizei Poing mit.

Dadurch habe der 20-Jährige Verletzungen im Gesichtsbereich sowie an der rechten Hand erlitten, woraufhin er in einen Schockzustand gefallen sei. Der 20-Jährige war vor Ort noch ansprechbar und wurde durch einen Rettungswagen in das Klinikum Rechts der Isar gebracht.

Polizei Ebersberg im Einsatz: Papiercontainer in Brand gesteckt

Etliche Einsätze hatten die Beamten der Polizei Ebersberg zu bewältigen, darunter drei Brände. Vermutlich durch einen Böller wurde vor Mitternacht in Glonn ein Verkaufsstand an einem Blumengeschäft beschädigt. Ein Anwohner wurde auf den Brand aufmerksam und konnte ihn mit einem Kübel Wasser löschen. Gegen 1.20 Uhr stellte eine Polizeistreife einen brennenden Papiercontainer am Stadion in Grafing fest.

„Da die Klappen des Containers geschlossen waren, kann davon ausgegangen werden, dass dieser mutwillig in Brand gesteckt wurde“, so die Ebersberger Beamten. Die Feuerwehr Grafing löschte den Container ab. Auch in Parsdorf musste die Feuerwehr im neuen Jahr einen brennenden Container löschen.

17.000 Euro Schaden: Ebersberger fackelt Gartenhäuschen ab

Ein Ebersberger fackelte sein Gartenhäuschen ab, in dem sich Fahrräder und Gerätschaften befanden. Noch nicht abgelöschter Feuerwerksabfall sei hier offensichtlich der Brandauslöser gewesen, so die Polizei. Die Feuerwehr Ebersberg konnte das Feuer schnell eindämmen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 17.000 Euro.

Auf rustikale Art versuchte ein 61-Jähriger in Kirchseeon wieder in seine Mietwohnung zu gelangen. Er hatte sich zuvor ausgesperrt. Mit einem geliehenen Hammer des Nachbarn schlug er eine Fensterscheibe seiner Wohnung ein. „Das bringt ihm außer dem Ärger mit seinem Vermieter nun auch eine Anzeige wegen Sachbeschädigung ein“, berichtet die Ebersberger Polizei.

Ebersberg: Blutiger Familienstreit - Mutter schlägt Tochter ins Gesicht

Auch handgreifliche Auseinandersetzungen im familiären Umfeld mussten geschlichtet werden. Dabei war reichlich Alkohol im Spiel. In Hohenlinden waren vier Streifen der Polizei und ein Sanka im Einsatz, da ein aggressiver Familienvater selbst die Einsatzzentrale darüber informierte, dass er eben seine Familie kaputtgemacht habe. „Letztlich verwüstete er die Wohnung und demolierte Weihnachtsbaum und Kühlschrank“, so die Beamten. Seine Ehefrau und sein 9-jähriger Sohn seien dabei leicht verletzt worden. „Der Aggressor verbrachte die restliche Nacht im Polizeigewahrsam.“

In Ebersberg schlug eine Mutter ihre 17-jährige Tochter so heftig ins Gesicht, dass die Jugendliche eine blutige Nase und eine Platzwunde an der Stirn erlitt. Ebenso waren bis in die Morgenstunden einige Ruhestörungen durch laute Feiern zu bearbeiten.

Brände in Glonn und Grafing: Polizei sucht Hinweisgeber

„Wer Hinweise zu den Bränden in Glonn und Grafing geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Ebersberg in Verbindung zu setzen“, bitten die Ebersberger Ermittler um Mithilfe der Bevölkerung bei der Aufklärung dieser Taten.

Am Montagabend gegen 23 Uhr hatte ein Asylbewerber in der Unterkunft in Pöring derart randaliert, dass der Sicherheitsdienst die Polizei verständigen musste. Nachdem sich der Mann auch nach dem Eintreffen der beiden Streifenbesatzungen nicht beruhigte, wurde er in Gewahrsam genommen und verbrachte die restliche Nacht bis zum späten Vormittag in der Arrestzelle der Polizeiinspektion Poing.

