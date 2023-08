Starkregen lässt Biergarten-Gäste flüchten – Straßen und Keller geflutet – Feuerwehr zieht glimpfliche Bilanz

Von: Josef Ametsbichler

Trübe Aussichten: Platzregen verdammte die Bedienungen am Ebersberger Volksfest zur Untätigkeit. Auf einen Schlag war der zuvor gut besuchte Biergarten leer und auch die Buden verwaist – die Volksfest-Besucher flüchteten ins Trockene. © Stefan Roßmann

Starkregen hat in Ebersberg und Anzing Straßen und Keller überflutet und einen landkreisweiten Biergarten-Exodus verursacht. Die Feuerwehr-Bilanz fällt aber glimpflich aus.

Landkreis – Sicherheitshalber besetzte die Kreisbrandinspektion am Dienstagnachmittag ihre Abschnittsführungsstelle in Markt Schwaben. Man wollte für ein heraufziehendes Unwetter gewappnet sein – vorausgesagt waren Platzregen, Sturm und Hagel.

Gewitter im Landkreis Ebersberg: Feuerwehr trifft nach Warnung Vorbereitungen

Gegen 16 Uhr überquerte ein Gewitter den ganzen Landkreis. Es goss und windete kräftig. In Anzing und Ebersberg standen so manche Straßen unter Wasser, so Benedikt Seidl von der Kreisbrandinspektion.

Vollgelaufene Straßen und Keller in Ebersberg und Anzing - Keine größeren Einsätze

Die Schadensbilanz fällt zum Glück glimpflich aus. Die Kreisbrandinspektion (KBI) bilanziert einzelne vollgelaufene Keller in Anzing wie in Ebersberg. Ansonsten habe man kritische Orte im Straßennetz angefahren, um Gullideckel freizuräumen und so das Wasser abzuleiten, aber keine größeren Einsätze zu verzeichnen gehabt. „Es war eigentlich ein durchgängiger Einsatz“, sagt KBI-Sprecher Seidl. Zahlreiche Wehren seien sicherheitshalber zu Erkundungsfahrten ausgerückt.

Biergarten-Tag im Landkreis Ebersberg endet vorzeitig

Ein vorzeitiges Ende machte das Gewitter dem Biergartenbetrieb im Landkreis. Überall verließen die Gäste fluchtartig ihre Tische – und am Ebersberger Volksfest waren sie froh um ihre Halle. Das Thermometer legte einen steilen Sinkflug von vorübergehend deutlich über 30 Grad auf dann rund 20 Grad am frühen Abend hin.

