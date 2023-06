Feuerwehren üben den Ernstfall für den Ebersberger Forst – auch an einem Kunstobjekt

Hitze: Brandgefahr im Wald

Wenig Regen, trockene Böden, die Gefahr für Waldbrand steigt. Die Feuerwehren im Landkreis bereiten sich wieder auf den Erntfall vor.

Landkreis – Warnung an alle Naturfreunde: Keine brennenden Zigaretten, keine Lagerfeuer, keine gefährlichen Partys. „Wir können nur alle zur Vorsicht mahnen“, sagt Christoph Schwer, Geschäftsführer der Waldbauern Ebersberg/München-Ost und zuständig für den Privatwald. Das gelte sowohl für Spaziergänger und Sportler im Wald als auch für die Waldbesitzer selbst. Wege müssten frei gehalten werden, um den Feuerwehren im Ernstfall die Zufahrt zu allen Gebieten zu ermöglichen.

Umbau des Waldes verringert Brände

Der Umbau des Waldes verringere die Gefahr größerer Brände wegen des geringeren Anteils von Nadelholz, so Heinz Utschig, Betriebsleiter der Staatsforsten Wasserburg und zuständig für den Ebersberger Forst. Laubholz sei weniger anfällig für größere Brände. Grundsätzlich stehen man jedoch vor einer großen Herausforderung. Es sei wichtig, vor Gefahren zu warnen. Waldgebiete für Besucher generell zu sperren, sei aber nicht möglich.

Übungen zu verschiedenen Szenarien

Die Feuerwehren im Landkreis reagieren bereits seit Jahren auf steigende Durchschnittstemperaturen – und aktuell natürlich auch. Im nördlichen Teil des Forstes gab es kürzlich eine Übung, so Wolfgang Richter, ehrenamtlich Kommandant der Feuerwehr in Pöring und Förster. Das Szenario vor rund drei Wochen war ein defekter und brennender Traktor im Wald, etwas, das bei Kirchseeon jüngst sogar passiert war (wir berichteten). Da kommen Fahrzeuge der Wehren mit großen Löschwassertanks zum Einsatz. Schlauchleitungen müssten bis zum Brandort gelegt werden, so Richter. „Das geht.“ Frühzeitig soll verhindert werden, dass sich die Fahrzeuge der Wehren auf den engen Waldwegen gegenseitig blockieren.

Kunstobjekt weiter genutzt

Im Süden des Forstes soll nun ein Kunstobjekt zum Waldbrand-Löschtraining genutzt werden. Der Steinhöringer Aktionskünstler Peter Kees hatte ein Flugzeugwrack als Mahnmal abgestellt, im größeren Zusammenhang seines Projektes „Arkadien-Festival“. Ein Symbol für Abhauen, Weltflucht, Flüchtlingsströme. Ein poetisches und durchaus ironisches Bild der Ausweglosigkeit. Der Ikarus-Mythos schwingt mit. Doch das Flugzeug fliegt nicht mehr. Jetzt kann es weiter genutzt werden, eben als Übungsobjekt der Feuerwehr. „Ich finde es gut, dass die Installation genutzt werden kann, um auf absolut reale Bedrohungen zur reagieren“, sagt Kees. Das Flugzeugwrack ist sein Eigentum. „Ich wurde gefragt und ich habe zugesagt.“ Es sei gut, wenn aus etwas Altem etwas Neues entstehe. „Ich habe die Berichterstattung über das Kunstprojekt in der EZ gelesen, habe ihn angerufen und er war sofort dabei“, sagt Christoph Münch, Kommandant der Feuerwehr Ebersberg.

Erweitertes Szenario

So soll die Übung laufen: Die Alarmierung erfolgt wegen Rauchs im Forst. Dann stellt sich heraus, dass es um ein größeres Unglück geht, einen Flugzeugabsturz. Die Personenrettung wird ein zentrales Thema. Wie kommen die Rettungskräfte zum Unfallort? Aber auch: Wie umgehen mit einem möglichen Brand im Wald? „Wir werden versuchen am Flugzeug nichts kaputt zu machen. Das haben wir versprochen. Wir werden es auch nicht anzünden“, erklärt Münch schmunzelnd.

Ortsbestimmung ist ein großes Problem im großen Forst

Ebenfalls vorgesehen ist eine Übung der Kreisbrandinspektion im südlichen Teil des Forstes zum Thema Waldbrand, die schon länger geplant war, aber wegen Corona verschoben werden musste, wie Kreisbrandrat Andrea Heiß auf Anfrage betont. Eines der Grundprobleme im sehr großen Waldgebiet sei die Ortsbestimmung, wo eine mögliches Feuer konkret ganz genau ausgebrochen sei und wie die Einsatzkräfte dorthin geleitet werden können. Alle Ergebnisse der verschiedenen Übungen sollen zusammengefasst werden, so Heiß. Notwendig sei, die Alarmpläne immer wieder zu aktualisieren, auch weil sich die Gegebenheiten ebenso wie die Fahrzeuge der Wehren immer wieder änderten. „Wir sind dazu stets bereit“, so der Kreisbrandrat.

