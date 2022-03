Ebersberger Forst: Grüner Geheimtipp in Stadtnähe

Von: Laura Wittstruck

Teilen

Schattige, leicht begehbare Wege führen quer durch den Ebersberger Forst. © IMAGO

Östlich von München wartet im Ebersberger Forst ein idyllisches Waldgebiet auf Tagesausflügler. Vor allem für Familien ist das Areal mit Wildpark und Spielplatz ein echter Geheimtipp.

Weit ist es nicht bis in den Ebersberger Forst – er liegt nur etwa 25 Kilometer von München entfernt. Dabei gehört er zu den größten zusammenhängenden Waldgebieten in Deutschland. Zwischen hohen Bäumen und versteckten Weihern können Besucher die Natur genießen und zur Ruhe kommen. Auch seltene Tierarten wie die Bechstein-Fledermaus fühlen sich hier pudelwohl.

5 Fakten zum Ebersberger Forst:

Größe: 90 km²

Die Wege im Wald wurden im 18. Jahrhundert rasterförmig angelegt, um die Forstwirtschaft zu vereinfachen.

1818 wurde der Ebersberger Forst als Wildpark umzäunt.

Ende des 18. Jahrhunderts vernichteten eine Raupenplage und ein Wirbelsturm den Forst fast komplett.

700 Holzarbeiter waren monatelang damit beschäftigt, ihn wieder aufzuforsten.

Ebersberger Forst: Anfahrt mit Auto oder S-Bahn

Anfahrt: Mit dem Auto dauert es nur etwas über eine halbe Stunde zum Ebersberger Forst. Am schnellsten geht es über die A94, doch auch die B12 und die B304 sind mögliche Routen.

S-Bahn: Von München fahren gleich zwei S-Bahnlinien nach Ebersberg. Mit der S2 ist ein einmaliges Umsteigen notwendig, die S6 macht direkt in Ebersberg Halt.

Wanderwege im Ebersberger Forst: Anspruchsvoll bis familienfreundlich

Spazierwege für Familien: Die Runde startet an der Waldgaststätte Sauschütt, an der es kostenlose Parkplätze gibt. Von hier aus führt der Walderlebnispfad ins Grüne. Höhepunkt des Pfads ist ein großes Wildgehege, an dem es für große und kleine Wanderer jede Menge zu sehen gibt. Zum Abschluss der Tour lohnt sich der Besuch des Biergartens am Startpunkt, neben dem ein liebevoll gestalteter Waldspielplatz wartet.

Lesen Sie auch Aus Versehen Hasch-Kekse gegessen – ganzes Postamt ist einen Tag lang „richtig high“ Der Inhalt einer Post-Zustellung war nicht so harmlos, wie er den Anschein machte. Der folgende Vorfall hat nun eine offizielle Untersuchung zur Folge. Aus Versehen Hasch-Kekse gegessen – ganzes Postamt ist einen Tag lang „richtig high“ Goldspäne-Prozess: Mann in Regensburg vor Gericht Über Jahre soll ein 42 Jahre alter Mann feine Goldspäne aus den Produktionsräumen seines Arbeitgebers Osram geschmuggelt haben. Dafür muss sich der Tatverdächtige seit Dienstag vor dem Landgericht Regensburg verantworten. Insgesamt geht es der Anklage nach noch um Diebesgut mit einem Gesamtgewicht von mindestens 68,4 Kilogramm, weil ein Teil der Taten verjährt sei. Goldspäne-Prozess: Mann in Regensburg vor Gericht

Wanderwege: In dem ausgedehnten Waldgebiet sind auch längere Wanderungen möglich. Zirka vier Stunden braucht man beispielsweise für den Weg, der vom Hubertus-Biergarten rund um den Egglburger See führt. Auch von der Ludwigshöhe zum Biergarten beim Forsthaus St. Hubertus gibt es eine schöne Route durch den schattigen Wald.

Ausflugsziel für Geisterfans – die weiße Frau im Ebersberger Forst

Spuk an der Hubertuskapelle: Auch Schauriges soll sich im Ebersberger Forst zugetragen haben: Das macht das Waldstück für Liebhaber von Gruselgeschichten zu einem echten Highlight. An der Hubertuskapelle soll vor einigen Jahrzehnten eine Frau überfahren worden sein. Der Legende nach ließ sie der Unfallfahrer einfach zurück. Seitdem taucht ihr Geist angeblich immer wieder an der Kapelle an der Staatsstraße auf, manche berichten gar von gruseligen Geisterlichtern. Sogar ein Fernsehteam aus Japan wurde auf den Fall aufmerksam. Fakt ist: Tatsächlich kommt es an der Stelle häufiger zu Unfällen, Aufzeichnungen zu einem solchen Vorfall mit Fahrerflucht gibt es jedoch nicht.

Für einen skurrilen Polizeieinsatz sorgte in Ebersberg eine Dame, die die Legende der Weißen Frau wohl etwas zu ernst genommen hatte... Mehr Neuigkeiten aus dem Landkreis Ebersberg erfahren Sie hier. Übrigens: Alle Geschichten aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.*Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA (lw)