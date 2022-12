Posse um Naturschutz-Mitgliedschaft: Windkraft im Forst als Aufnahme-Hindernis

Von: Josef Ametsbichler

Fünf Windkrafträder, wie hier im Allgäu, sind auch im Ebersberger Forst geplant. Das Vorhaben entzweit Naturschützer. © Energieagentur

Der Altbürgermeister von Markt Schwaben will Mitglied in der Kreisgruppe Ebersberg des Bund Naturschutz werden. Doch das ist nicht so einfach - wegen der Windkraft.

Landkreis – Ein erklärter Gegner der Windkraft-Anlagen im Ebersberger Forst will einem Naturschutz-Verein beitreten, der genau diese befürwortet – das birgt Konfliktpotenzial. So sorgt derzeit ein Mitgliedsantrag von Markt Schwabens Altbürgermeister Bernhard Winter (68) für Verwerfungen mit der Kreisgruppe des Bund Naturschutz.

Winter hat eine „Chronologie eines vorläufigen Scheiterns“ auf seiner Homepage veröffentlicht, die den Untertitel trägt: „Warum ich nicht Mitglied beim BUND Naturschutz bin“. Im Kern geht es in dem regen Austausch, den der Altbürgermeister darin dokumentiert, darum: Die BN-Kreisgruppe hatte beim Landesverband Einspruch gegen seinen Mitgliedsantrag eingelegt, weil Winter sich wiederholt gegen den geplanten Bau von fünf Windkraftanlagen im Ebersberger Forst ausgesprochen hatte. Der Ebersberger BN unter seinem damaligen Vorsitzenden Olaf Rautenberg hatte sich zu einem Grundsatzbeschluss zugunsten des Vorhabens durchgerungen. Weil der Nutzen fürs Klima die lokalen Auswirkungen auf den Wald überwiege.

Bernhard Winter, Altbürgermeister von Markt Schwaben. © privat

Nun ist Winter, zudem Veranstalter der prominent besetzten Markt Schwabener „Sonntagsbegegnungen“, in der Naturschutz-Szene nicht irgendwer. Vergangenes Jahr hatte er ein „Bündnis für den Wald“ ins Leben gerufen – mit dem erklärten Ziel, den Schutz des Ebersberger Forstes mit dem Bau von Windkraftrotoren (an anderer Stelle) unter einen Hut zu bekommen. Winter argumentiert, er sei „jemand, der die Ziele des BN im Wesen voll unterstützt und lediglich in einem einzigen Punkt anderer Meinung ist als der BN-Vorstand“. Seit Anfang August hänge sein Mitgliedsantrag in der Schwebe – trotz mehrerer Kontaktversuche von der Kreisgruppe bis hin zum Landesverband.

Der neue Kreisgruppenvorsitzende, Josef Biesenberger aus Grafing, war weder für seinen Landesverband noch für die EZ zu dem Thema zu erreichen. Dafür erklärt BN-Landesgeschäftsführer Peter Rottner telefonisch, wie es um Bernhard Winters Mitgliedsantrag bestellt ist, der in dem Verband nun zum Politikum mutiert ist. Er habe Winter die Aufnahme zugesagt, unter der einen Bedingung, dass dieser den Grundsatzbeschluss der Kreisgruppe pro Windkraft mittrage. „Mittragen heißt nicht, dass man nicht anderer Meinung sein kann“, betont Rottner, das gehe ihm verbandsintern auch nicht anders. Er sagt: „Es geht darum, die Kräfte zu bündeln und etwas für die Umwelt zu tun.“ Auf sein Schreiben habe ihm der Markt Schwabener bislang nicht geantwortet. „Dann wäre er Mitglied geworden, ganz einfach“, sagt Rottner.

Peter Rottner, Landesgeschäftsführer des Bund Naturschutz Bayern, © Stefan A. Schuhbauer - v. Jena

Winter wiederum betont, er wolle ein ganz normales Mitglied sein, komme aber nicht als Bittsteller. „Das ist mir nicht möglich“, sagt er über den Aufruf, den BN-Beschluss mitzutragen. Das empfinde er als „Aufforderung zum Widerruf“. Er habe sich entschieden, die Differenzen öffentlich zu machen. „Einen Fall wie Herrn Winter hatte ich noch nicht“, so wiederum BN-Landesgeschäftsführer Rottner. Er sagt über sein Angebot zur Güte und die gemeinsame Schnittmenge: „Man hätte auch das andere Ende der Wurst nehmen können.“

