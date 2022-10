Schwindende Geduld: Konkrete Pläne für Windkraft im Ebersberger Forst lassen auf sich warten

Von: Josef Ametsbichler

„Wir erwarten ein belastbares Konzept“, sagt Staatsforsten-Leiter Heinz Utschig. © Stefan Roßmann

Staatsforsten-Chef fordert Konzept von Münchner Investoren – und bringen dabei ein Bieterverfahren ins Spiel.

Landkreis – Den Bau von fünf Windkraftanlagen im Ebersberger Forst wollen die Bayerischen Staatsforsten energisch vorantreiben. Heinz Utschig, Leiter des für den Forst zuständigen Forstbetriebs in Wasserburg, sagt: „Es wird Zeit, dass wir einen Deckel drauf machen.“ Derzeit warte die Forstbehörde, die die Hoheit über die Auftragsvergabe hat, auf ein Angebot des aktuellen Partners für den Standortversicherungsvertrag. „Die Hängepartie muss enden“, findet Utschig.

Nach dem landkreisweiten Bürgerentscheid, der im Frühjahr 2021 mit 52,74 Prozent zugunsten des Windrad-Baus ausgegangen war, war das Projekt in schwere Turbulenzen geraten. Bürger und Politik mussten zusehen, wie die Green City AG, die es hätte umsetzen sollen, finanziell zerbröselte und in die Pleite rutschte. Große Teile der Insolvenzmasse wurden nach Frankreich an die Qair-Gruppe verkauft.

Neuer Hauptinvestor Surplus

Nicht aber die „Green City Windpark Ebersberger Forst GmbH und Co KG“. Nachdem ihr Schicksal einige Zeit unklar war, liegt sie nun in den Händen der Münchner Investorengesellschaft „Surplus Equity Partners“. Das gab Landrat Robert Niedergesäß (CSU) am Mittwoch bekannt. „Surplus“ sei bereits beteiligt gewesen und habe nach der Green-City-Insolvenz das Ruder übernommen. „Green City ist Vergangenheit“, sagt der Landrat. „Jetzt sind die Staatsforsten am Zug.“

Auch die Untere Naturschutzbehörde (UNB) im Landratsamt sei außen vor, so Niedergesäß weiter. Die seit Sommer durch den Bund geänderte Gesetzeslage mache eine Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung überflüssig. Zum Abbruch der entsprechenden Planungen gibt es einen Kreistagsbeschluss aus dem Juli. Kurz zusammengefasst: Windenergie-Anlagen sind im Landschaftsschutzgebiet nicht mehr verboten.

Zusammenarbeit mit regionalem Stromnetzbetreiber denkbar

Das heißt aber nicht, dass dort jetzt jeder bauen darf, wie er will, betont Forsten-Chef Utschig. „Wir erwarten ein belastbares Konzept“, sagt er mit Blick auf die Münchner Investoren von „Surplus“. Vor allem auf die versprochene Bürgerbeteiligung lege man bei dem geschätzten 25-Millionen-Euro-Projekt wert. Denkbar sei etwa, den regionalen Stromnetzbetreiber Eberwerk einzubinden und über diesen Investitionsmöglichkeiten für Privatleute zu schaffen.

Eine Anfrage der EZ lässt „Surplus“ über eine Kommunikationsagentur beantworten. Das Unternehmen sei aktiv im Bereich erneuerbarer Energien. „Wir sind davon überzeugt, dass das Projekt damit einen echten Mehrwert für die Menschen und die Region bietet. Gleichzeitig haben wir von Anfang in der Planung auf die weitgehende Berücksichtigung von Aspekten des Umwelt- und Naturschutzes geachtet.“

Schwindende Geduld bei Staatsforsten

Zu denkbaren Vertragspartnern äußert sich die Investorengruppe mit Verweis aufs Vertragsgeheimnis nicht. Dazu heißt es nur: „Als bayrisches Unternehmen sind wir uns unserer Verantwortung bewusst und wollen das Projekt, unter Miteinbeziehung aller lokalen Stakeholder, realisieren.“ Heißt: Die Akteure vor Ort sollen einbezogen werden. Mit diesen befinde man sich „in guten und konstruktiven Gesprächen“, so „Surplus“.

Staatsforsten-Chef Utschig allerdings verweist nachdrücklich auf die schwindende Geduld seines Hauses. Sollte nicht bald etwas Belastbares auf dem Tisch liegen, könne der Prozess in ein offenes Bieterverfahren münden, an dem sich andere Unternehmen beteiligen könnten. Das sei der transparenteste Weg zu einer möglichen Neuvergabe des Standortsicherungsvertrags. Zum Zuge käme dann „nicht der, der uns am meisten Geld gibt“. Entscheidend sei, ob das Gesamtpaket den hohen Ebersberger Ansprüchen genüge.

