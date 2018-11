Handwerk eine Chance für Gymnasiasten

Alle Jahre wieder finden sich die wichtigsten Akteure aus vier Landkreisen an einem großen Tisch in der Agentur für Arbeit in Freising ein, um die Situation auf dem Ausbildungsmarkt zu beleuchten.

Ebersberg – Der Appell war diesmal deutlich: Angesichts zahlreicher unbesetzter Ausbildungsstellen müsse in der Gesellschaft die Erkenntnis verankert werden, dass ein Ausbildungsberuf große Chancen biete – auch für Realschüler und Gymnasiasten.

Karin Weber, die Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit, die die Landkreise Ebersberg, Freising, Erding und Dachau umfasst, konnte auch heuer wieder ein positives Fazit ziehen: Die Jugendlichen in den vier Landkreisen hätten sehr gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz, die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe sei „kaum zu überbieten“.

3310 Ausbildungsstellen seien im Agenturbezirk für heuer gemeldet worden, davon seien aber – „ein Wermutstropfen“, so Weber – 594 unbesetzt geblieben. Im Landkreis Freising waren 1205 Ausbildungsstellen (109 weniger als 2017), in Erding 716, in Dachau 554 (ein Plus von 126), und in Ebersberg 835 gemeldet. Bei der Agentur gemeldet hatten sich 2994 Ausbildungsbewerber, von denen Ende September nur 30 unversorgt geblieben seien. Das Handwerk im Landkreis Freising bilde derzeit 835 Jugendliche aus (darunter rund 300 Neuabschlüsse), so Kreishandwerksmeister Martin Reiter. Aus Erding wusste Kreishandwerksmeister Rudolf Waxenberger von 766 Lehrlingen zu berichten (darunter 266 neue). Reiter und Waxenberger beklagten so wie auch die Dachauer Ehrenkreishandwerksmeisterin Irmgard Hetzinger-Heinrici, dass es vor allem im Bereich der Gastronomie Mangelberufe gebe, dass es nicht nur an der Quantität, sondern auch an der Qualität mancher Azubis mangele, und dass es in einige Jahren große Probleme gebe, wenn zahlreiche Betriebe zur Übergabe anstünden, Nachfolger aber Fehlanzeige seien.

Ein ganz ähnliches Bild zeichnet sich im Bereich der IHK-Berufe ab, wie Florian Kaiser, Referatsleiter bei der IHK München und Oberbayern darlegte: Zwischen 237 und 633 Neuabschlüsse von Ausbildungsverträgen konnte er in den vier Landkreisen vermelden, allerdings auch zwischen 222 und 381 unbesetzte Stellen, wobei im August zwischen 46 und 90 Jugendliche noch „unversorgt“ gewesen seien. Für die Berufsschulen Freising, Erding und Dachau konnte Leiter Johannes Sommerer (Dachau) von einem deutlichen Rückgang bei den Berufsintegrationsklassen für Flüchtlinge sprechen (von einmal zwölf auf nunmehr fünf Klassen). Matthias Fischer (Freising) hob besonders die deutliche Zunahme der Azubis im Bereich der Elektroberufe hervor. Dieter Link, der Leiter der Berufsschule Erding, musste einen „eklatanten Rückgang“ bei den Maurern vermelden. Links Botschaft stimmte mit dem überein, was seine Vorredner und dann auch die vier Schulamtsdirektoren nach ihm als Appell mitgebracht hatten: Dass zu wenig Jugendliche eine Ausbildung anstrebten, müsse sich ändern. Das sei die zentrale Aufgabe aller Akteure auf dem Ausbildungsmarkt.

Andreas Beschorner