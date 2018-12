Drei Bahnhöfe im Landkreis Ebersberg bekommen Hublifte

Er hatte nicht locker gelassen und der Einsatz des Grafinger CSU-Landtagsabgeordneten Thomas Huber hat sich gelohnt: Eine Lösung für den barrierefreien Zustieg zu den Zügen an den Bahnhöfen Steinhöring, Ebersberg, Grafing-Bahnhof und Wasserburg ist gefunden.

Steinhöring –„Der barrierefreie Zustieg wäre für die Betroffenen ein Geschenk und würde zu deutlich mehr Freiheit führen.“ So formulierte es David Kruzolka, Vorsitzender des Bewohnerrats des Einrichtungsbundes (EVS) Steinhöring, der sich seit langem für eine Lösung einsetzt. Kruzolska hatte bei einem Sozialempfang im September von seinen Erfahrungen als Rollstuhlfahrer berichtet. Auf Initiative von Thomas Huber fand nun ein Gespräch aller Beteiligten in Steinhöring statt, um über kurzfristige und umsetzbare Lösungsmöglichkeiten nachzudenken.

Neben David Kruzolka und der EVS-Leiterin Gertrud Hanslmeier-Prockl lud Huber auch Bürgermeister Alois Hofstetter sowie die Vertreter von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) und der Südostbayernbahn (SOB) zu einem „Runden Tisch“ ein. „Es macht einfach keinen Sinn, wenn der Bahnhof in Steinhöring barrierefrei ist, aber der Zustieg in die Wagons nach wie vor noch nicht“, sagte Huber und ergänzte: „Deshalb ist es besonders erfreulich, dass der Freistaat auf meine Bitte hin unbürokratisch aktiv wird und neue Hublifte anschafft.“ Diese findet man heute schon an allen großen Bahnhöfen wie am Hauptbahnhof oder am Ostbahnhof in München.

In der Vorbereitung des Gesprächstermins hat Huber bereits seine Forderung für eine kurzfristige Lösung klar formuliert. Florian Liese, Leiter der Planungsabteilung BEG, und Jura Kojetinsky, Infrastrukturabteilung BEG, konnten diese deshalb bereits zum Termin präsentieren: Der Freistaat wird für Steinhöring, Ebersberg, Grafing-Bahnhof und Wasserburg so genannte Hublifte für 50 000 Euro anschaffen.

Noch während des Gesprächs wurde der Auftrag an Matthias Krause, Leiter Marketing SOB, erteilt. Laut Krause betrage die Lieferzeit für die Hublifte rund sechs Wochen. Eine schon einmal angedachte und in der Praxis getestete „Rampenlösung“ erwies sich auch aufgrund versicherungsrechtlicher Probleme als nicht praktikabel. Das habe sich aber erst nach der Einrichtung herausgestellt, so Krause, der versprach: „Mit den neuen Hubliften wird es dieses Problem nicht geben“. Durch die Integration der Lifte in das bundesweite Netz „Mobilitätshilfe“ der Deutschen Bahn kann die Benutzung jeweils einen Tag vorher unbürokratisch angemeldet werden.

Kruzolka, der selbst auf den Rollstuhl angewiesen ist, bewertete die Hublifte und die eintägige Vorlaufzeit als positiv und praxistauglich. Huber ergänzte: „Hublifte stellen auch aus meiner Sicht eine gute und kurzfristige Lösung sowie eine wesentliche Verbesserung für Betroffene in der Übergangszeit bis zur Elektrifizierung dar.“

Der Abgeordnete verwies auf die geplante Elektrifizierung der Bahnstrecke Ebersberg-Wasserburg und die damit einhergehende Barrierefreiheit zwischen Zug und Bahnsteig. Durch den Einsatz von S-Bahnzügen wird der durchgängige barrierefreie Zustieg voraussichtlich ab 2025/2026 möglich sein.