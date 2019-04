„Die Menschen fühlen sich nicht ernst genommen!“ Das steht in einem Brief, den Landrat Robert Niedergesäß (CSU) jetzt an seinen Parteifreund, den Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, geschrieben hat.

Landkreis– Es geht um den Lärm an der Bahn. Der Landrat lädt den Minister zu einem Dialogforum in den Landkreis ein. „Die bisherigen Formen der Beteiligung der Öffentlichkeit waren leider wenig erfolgversprechend und vertrauenserweckend“, wird der Landrat deutlich. Man brauche Antworten und tragfähige Lösungen.

Direkten Austausch erwartet

Niedergesäß erinnert in dem Brief daran, dass Scheuer sich vor nicht allzu langer Zeit den betroffenen Bürgern im Landkreises Rosenheim gestellt, ihnen zugehört und mit ihnen diskutiert habe. Auch wenn die Situation im benachbarten Landkreis Rosenheim mit Ebersberg sicher nicht eins zu eins vergleichbar sei „und es bei uns zumindest – noch – nicht um neue Bahntrassen geht“, erwarteten auch hier die Bürger den direkten Austausch mit den politisch Verantwortlichen. „Denn schließlich sind wir Politiker vom Volk gewählt, um uns den Sorgen und Problemen anzunehmen, und hier handelt es sich auch um wirkliche Sorgen und Zukunftsängste.“

Der erste Termin verstrich

Seit Herbst 2018 sei der Landkreis dabei, ein Dialogforum vorzubereiten. Eigentlich sollte das schon im ersten Quartal 2019 stattfinden. Dieser Termin verstrich. Das Forum mache aber nur Sinn, wenn auch politische Verantwortungsträger aus Berlin anwesend seien und den Menschen Rede und Antwort stünden, so Niedergesäß. „Kompetente Fachleute aus Ministerium und DB, die letztlich auf Gesetze und Grenzwerte hinweisen müssen, die einzuhalten sind, helfen uns hier nicht weiter“, so der Landrat. Leider seien bisherige Bemühungen, entsprechende Vertreter aus dem Ministerium in den Landkreis einzuladen, gescheitert. „Konkret hätten wir mindestens die Teilnahme des zuständigen parlamentarischen Staatssekretärs erwartet.“ Ziel soll ein konzertiertes Vorgehen sein, um einen schnellen und wirkungsvollen Lärmschutz für die vom Lärm geplagten Menschen zu erreichen. „Mit halbherzigen Maßnahmen wird sich niemand abspeisen lassen“, so der Landrat.

Bürger fürchten noch mehr Bahnlärm

Hintergrund: Die Landkreisbürger entlang der Bahn von Vaterstetten, Zorneding, Kirchseeon und Grafing bis Aßling sind jetzt schon belastet, befürchten jedoch in nächster Zukunft noch mehr Bahnlärm – und das schon vor der Eröffnung des Zulaufs zum Brenner-Basistunnel. Initiativen haben sich gegründet. Gefordert wird ein Voll-Lärmschutz analog der Maßnahmen, die bei einem Neubau notwendig wären. Hierzu gebe es bereits entsprechende Präzedenzfälle bzw. Beschlüsse des Deutschen Bundestags, so die Initiativen. In Beschlüssen der Gemeinden wurden entsprechende Forderung aufgenommen. Der Landkreis hat sich im Herbst den Forderungen der Gemeinden angeschlossen und fordert ebenso, den Lärmschutz an der Bahnlinie Trudering-Rosenheim nach dem Neubaustandard der Rheintalstrecke auszuführen. „Alles andere wäre für die betroffenen Menschen entlang der Bahnlinie ein Schlag ins Gesicht“, so Niedergesäß.

