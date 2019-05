Jetzt geht’s den Säuen an den Kragen

Der Landkreis Ebersberg ergreift Maßnahmen gegen die drohende Afrikanische Schweinepest. Dafür werden etliche Schwarzkittel das Zeitliche segnen.

Ebersberg – Vergleichbar ist die Afrikanische Schweinepest mit Ebola beim Menschen. Eine tödliche Seuche, die „schwerwiedende Auswirkungen“ auf das Wohl der Tiere wie auch auf die Wirtschaft in Deutschland haben würde, sollte sie ausbrechen. Das sagt die Ebersberger Amtstierärztin Julia Ziegler. In Bayern ist die Schwarzwild-Population seit 2013 deutlich angestiegen. Für den Fall eines Ausbruchs der Seuche ist der Landkreis vorbereitet.

„Dem Letzten müsste inzwischen klar sein, dass die Einschleppung nicht auf die natürliche Population zurückzuführen ist, sondern auf den Faktor Mensch“, so Ziegler, die am Mittwoch, 8. Mai, gemeinsam mit Peter Heydecker (Kreis-Abteilungsleiter öffentliche Sicherheit), Gerhard Griesbeck (Untere Jagdbehörde) sowie Konrad Metzger (Kreisgruppe Ebersberg des Bayrischen Jagdverbandes), den Aktionsplan ASP Wildschwein vorstellte.

Warnschilder an Rastplätzen

Neben Warnschildern an Rastplätzen, wie an der A 99 bei Vaterstetten, der stark von Fernverkehrsfahrern genutzt wird, gibt es ein bayernweites Monitoring, verstärkte Kontrollen von Schweinezüchtern und -haltern sowie die Sensibilisierung von Jägern, Straßenmeistern, Metzgern und Tierhaltern.

Im Landkreis wurden zwei Sammelstellen für Wildschweinaufbruch, also all das, was der Jäger vom Tier nicht verwertet – eingerichtet. Darüberhinaus hat der Landkreis einen Bedarfsplan für Personal, Material und Abläufe erarbeitet und es wurden sogenannte Bergeteams ausgebildet, die den Umgang mit verendeten Tieren geübt haben.

Sollte die Seuche ausbrechen, müssen Checklisten, Kontaktdaten und Pläne „nur noch aus der Schublade gezogen werden“, so Heydecker. Es wird vier Verwahrstellen, in Hohenlinden, Steinhöring, Zorneding und Glonn, geben, in denen infizierte Tiere gelagert, aber auch Menschen und Material desinfiziert werden können.

Präventiver Abschuss

Präventiv wurden die Jagdzeiten verlängert. Ist die Population klein, minimiert sich die Wahrscheinlichkeit einer großflächigen Ausbreitung bei einem Ausbruch. Eine Jagdmethode soll genutzt werden, die nicht nur Jagdgegnern tierschutzrechtlich problematisch erscheint – die sogenannten Saufänge. Das sind Lebendfallen. An zwei Stellen im Landkreis wurden Prototypen errichtet. Eingezäunte Bereiche, in denen beispielsweise die Fläche vernässt ist – ideal zum Suhlen – und es Malbäume zum Abrubbeln gibt. Die Gehege werden mit Kameras kontrolliert und darin gefangene Tiere zeitnah per Kugelschuss getötet. „Auch wir sind davon nicht begeistert“, so Griesbeck. Doch es müsse alles getan werden, um die eigentliche Tragödie zu verhindern.

