Nach Obstschwemme: Nur ein Sammeltag bei Ebersberger Land

Im vergangenen Jahr sammelte Ebersberger Land so viele Äpfel von Streuobstwiesen wie nie zuvor. Die Äste der Apfelbäume trugen schwer an ihrer Last.

Landkreis – Was auf den ersten Blick ein Geschenk der Natur war, ist auf den zweiten Blick fast beängstigend, findet Marie-Luise Braun, die Vorsitzende der Solidargemeinschaft. Klimatische Veränderungen störten das ökologische Gleichgewicht in unseren Breiten. Und so sei die Obstschwemme der vermeintlich positive Effekt eines unglaublich warmen, regenarmen Sommers gewesen, während z.B. das Getreide in seiner Qualität und Ernteertrag sehr litt. Klimaveränderung geht uns alle an und deswegen würden Ebersberger Land und Unser Land sich dem mit engen regionalen Kreisläufen und einer nachhaltigen Wirtschaftsform entgegenstellen.

Netzwerk muss Übermengen auffangen

Die Folgen des Sommers 2018 reichen in den von 2019 hinein. Damit die Apfellieferanten ihr kostbares Gut möglichst anliefern konnten, sammelte Ebersberger Land weit über den Bedarf hinaus. Mit zusätzlichen Lebensmitteln wie dem Apfelessig und Wintergetränken versuchte das Netzwerk, die Übermengen aufzufangen. Ganz sei dies nicht gelungen, so Braun. Deshalb müsse Eberberger Land wie das gesamte Netzwerk die Streuobstsammlung heuer auf einen Termin reduziert werden. „Das Projekt ist aber so wichtig für die biologische Vielfalt, dass es auf jeden Fall fortgeführt werden soll“, kündig Braun an.

Die artenreichsten Ökosysteme

Streuobstwiesen sind der Lebensraum von rund 5000 Tier- und Pflanzenarten. Damit zählen sie zu den artenreichsten Ökosystemen hierzulande. Streuobstwiesen liegen der Solidargemeinschaft am Herzen. Sie müssten erhalten und neugepflanzt werden. Das Projekt setzt die Organisation gemeinsam mit dem Landschaftspflegeverband Ebersberg um. Die Anlieferungsdaten sind heuer: Samstag. 5. Oktober, 9 bis 14 Uhr, Abinger-Hof, Bruck 26. Der Lieferwert wird mit 15 Euro je 100 Kilogramm Äpfel ausgezahlt. Dafür müssen jedoch die Unser Land-Richtlinien eingehalten werden. Sie sichern die hohe Qualität des Saftes. Das Obst darf nicht mit Pflanzenschutzmitteln behandelt oder mit Klärschlamm gedüngt worden sein und muss von Streuobstbäumen aus dem Landkreis stammen. Die Apfel-Anlieferer bestätigen die Einhaltung der Richtlinien durch Unterschrift. Faulige oder schimmlige Äpfel müssen abgewiesen werden, da ein einziger fauliger Apfel rund 2000 Liter Saft verderben kann. ez

