Die Suche wird immer schwieriger: Wohin mit dem Wohnmobil?

Wohnwagen und Reisemobile werden immer beliebter. Der Bedarf an dauerhaften Unterstellmöglichkeiten im Landkreis Ebersberg wächst.

In den Ferien Lust - unter dem Jahr Last: Es ist nicht so einfach, einen dauerhaften Stellplatz für ein Wohnmobil zu finden. Wir haben nachgefragt.