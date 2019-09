VdK-Ehrenamtliche machen sich fit für die Rente

Alles wird komplizierter, der Beratungsbedarf steigt. Da muss der VdK mithalten können. Viele Aufgaben warten auf die Ehrenamtlichen.

Ebersberg - Kreisvorsitzende Doris Rauscher freut sich, dass der Landkreis Ebersberg mit aktuell 5237 Mitgliedern zu den mitgliederstarken Regionen des VdK in Bayern gehört. Gleichzeitig wies der Referent der Arbeitstagung, Eberhard Grünzinger vom VdK-Landesverband, darauf hin, dass offensichtlich der Beratungs- und Unterstützungsbedarf in Bayern ebenfalls leider besonders hoch sei. Denn rund ein Drittel der Mitglieder aus den 16 Bundesländern befinden sich in Bayern.

Doris Rauscher organisiert Schulungen

Damit die Arbeit von den vielen Ehrenamtlichen noch besser erfüllt werden kann, hat Rauscher für die Ehrenamtlichen eine Schulung organisiert. In folgenden Bereichen engagiert sich der VdK in besonderer Weise: Verbesserung und Sicherstellung der Renten, vor allem auch im Schwerbehindertenrecht, Inklusion und Barrierefreiheit, Altersarmut, Rechtsberatung bei Rentenversicherung, Kranken- oder Pflegeversicherung, um Rehabilitation, Unfallversicherung und Entschädigungsrecht. ez

Lesen Sie dazu auch: Alle Informationen im Kühlschrank - was das im Ernstfall bringt

Ebenfalls interessant: Hausnotruf: Preisvorteil für VdK-Mitglieder