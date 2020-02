Wegen Sturmtief: Schule entfällt im Landkreis Ebersberg

Wegen des Sturmtiefs „Sabine“ entfällt am Montag, 10. Februar, der Unterricht an den Schulen im Landkreis Ebersberg.

Landkreis - „Aufgrund des zu erwartenden Orkans bleiben am Montag alle Schulen im Landkreis Ebersberg geschlossen“, meldete das Landratsamt via Facebook am Sonntagabend, 9. Februar.

In den Schulen finde eine Notbetreuung für Kinder statt. „Bitte lassen Sie Ihre Kinder, wenn irgend möglich, daheim“, schreibt die Behörde.

Diese Ausfall-Meldung gilt nur für Schulen, da diese staatlich und zentral erfasst sind. Wie es Kindertagesstätten handhaben, muss jeweils dort oder beim Träger erfragt werden.

