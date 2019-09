Gesucht: Wertvolle Biotopbäume im Wald

Biotopbäume sind von großer Bedeutung für die Artenvielfalt im Wald. Darauf macht das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg mit einem Wettbewerb aufmerksam.

Landkreis – Was sind eigentlich Biotopbäume? Biotopbäume sind meist alt und stark, voller Höhlen, mit abblätternder Rinde oder einem Horst in den Kronen oder von Efeu umrankt. Viele Tiere und Pflanzen leben auf und in ihnen.

Kennen Sie einen solchen Baum im Landkreis Ebersberg, in München oder im Landkreis München? Dann melden Sie diesen Baum dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg. Nicht gesucht werden Biotopbäume in Ortschaften, Parkanlagen wie z.B. dem Englischen Garten oder in Friedhöfen.

Ausstellung im Walderlebniszentrum

Mitmachen und gewinnen geht so: Schicken Sie ein Foto von einem Biotopbaum mit einer kurzen Erläuterung, was diesen Baum als Lebensraum so wertvoll macht an das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg. Die wertvollsten und am meisten beeindruckenden Biotopbäume werden ausgewählt und mit Foto und Beschreibung im Panoramasaal des Walderlebniszentrums Grünwald im Winter 2019/2020 ausgestellt.

Nicht die Qualität des Fotos, sondern die Qualität des Biotopbaumes ist entscheidend, da es sich um keinen Fotowettbewerb handelt.

Als erster Preis winkt eine Ballonfahrt

Als erster Preis winkt eine Ballonfahrt für zwei Personen über die Wälder des Alpenvorlandes. Weitere Preise sind eine Erlebnis-Nachtwanderung im Walderlebniszentrum Grünwald. Teilnahmebedingungen und weitere Informationen finden Sie unter www.aelf-eb.bayern.de.

Zur Einsendung der Bilder: Senden Sie das Foto des Biotopbaumes mit Beschreibung, was den Baum so wertvoll macht, mit Angabe der Baumart und des Standortes in einem frankierten Umschlag an das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg, Stichwort Gesucht Biotopbaum, Bahnhofstraße 23, 85560 Ebersberg oder noch einfacher per email mit einem digitalen Foto an poststelle@aelf-eb.bayern.de, Betreff Gesucht Biotopbaum. Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2019. Das Amt freut sich auf zahlreiche Einsendungen. ez

