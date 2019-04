Auf geht’s zum Maibaum messen

Gibt es überhaupt einen Landkreisbürger, der noch nie in seinem Leben in einem Maibaumstüberl war? Dann wird es aber Zeit.

Landkreis– Wer tatsächlich noch nicht dagewesen sein sollte, braucht eigentlich nur seinen Nachwuchs zu fragen, wie zünftig es dort zugeht. Denn der war mit Sicherheit schon dort.

Die Wachstuben werden auch heuer wieder in den vielen größeren und kleineren Orten im Landkreis zu wahren Zentren der Geselligkeit werden. Und mittendrin die Ebersberger Zeitung, die auch in diesem Jahr ihren traditionellen Maibaumwettbewerb durchführen wird – und das war gar nicht so einfach, denn heuer gibt es eine Neuigkeit.

Neuer Mann ist Sebastian Zimmermann

Unser langjähriger Vermesser, Korbinian „Kurwi“ Kreißer, hatte sich bekanntlich vor Jahren schon altersbedingt aus dieser Funktion zurückgezogen. Und auch sein Nachfolger Markus Mazurek stand nicht mehr zur Verfügung, weil er in Tschechien derzeit Bäume fällen muss. das teilte er der EZdieser Tage telefonisch mit. was also tun? Die Ebersberger Zeitungjedenfalls wollte den beliebten Wettbewerb der Vereine auf keinen Fall sterben lassen und fand in Sebastian Zimmermann (38) aus Steinhöring einen würdigen (und hoffentlich auch dauerhaften) Nachfolger, der jetzt als Maibaumvermesser antritt.

Er kommt wie gerufen

Der Steinhöringer kommt wie gerufen, ist er doch von Beruf her den professionellen Umgang mit dem Maßband gewohnt. Er arbeitet nämlich, wie damals Kreißer bis zu seinem Ruhestand, im Vermessungsamt Ebersberg und hatte außerdem beruflich vorher als gelernter Schreiner und auch als Zimmerer bereits mit dem Thema Holz zu tun. Derzeit absolviert Zimmermann eine Fortbildung zum Katastertechniker, was einen Aufstieg für ihn bedeutet.

Preise für die Bestplatzierten

Der 38-Jährige hat also das notwendige theoretische und praktische Rüstzeug, unter den teilnehmenden Vereinen denjenigen zu ermitteln, der heuer den längsten Maibaum im Landkreis Ebersberg aufstellen wird. Dafür, wie auch für die Bestplazierten, gibt es wieder eine Anerkennung in Form von Freibier und Brotzeit. Zum Maibaumwettbewerb der Heimatzeitung können sich die Teilnehmer bis zum Donnerstag, 4. April, unter der Telefonnummer (0151) 29 13 92 63 bei unserem Fotografen Stefan Roßmann verbindlich anmelden. Gemessen wird dann am Dienstag, 9., und Mittwoch, 10. April, aufgeteilt in die Bereiche nördlicher und südlicher Landkreis. Wer dabei wann drankommt, organisiert der Fotograf. Zimmermann wird bei seiner Aufgabe von einem zweiten Mann begleitet. Das ist Jakob Pröbstl. Der 53-Jährige passt auf, dass das Maßband am Trennschnitt oder am Zopf richtig angelegt wird und niemand schummeln kann. Schließlich geht es um die Ehre des längsten Maibaumes im Landkreis.

Es zählen nur ganze Bäume

Zimmermann kennt das Prozedere übrigens bereits bestens, weil er als Ebersberger Trachtler schon unter den Teilnehmern war. Nicht nur deswegen ist anzunehmen, dass er mit allen Tricks vertraut ist. Wie immer gilt nämlich, dass der Maibaum nicht „geshiftet“, also angestückelt werden darf. Es zählt nur die Länge ganzer Bäume, was den Vereinen beim Fällen der Riesen ein großes Geschick abverlangt. So manche Hoffnung auf ein Fass Freibier hat sich da schon in Spreissel aufgelöst, wenn beim Umlegen der stattlichen „Feichten“ draußen im Wald der Giebel samt einem größeren Stück Stammholz abgebrochen ist.

Der Steinhöringer Maibaumvermesser Zimmermann freut sich schon auf seine Aufgabe. „Das ist eine Ehre für mich“, sagt der Steinhöringer und wird genau hinschauen.