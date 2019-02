Rezepte gegen gefährliche Allergie

Die Kinder essen immer öfter nicht mehr zuhause. Damit hat ein anderer die Verantwortung für ihre Ernährung - nicht mehr ausschließlich die Eltern.

Ebersberg – Die Außer-Haus-Verpflegung in Kindertagesstätten und Schulen gewinnt immer mehr an Bedeutung. Wichtig ist dabei, die Kinder vor lebensmittelbedingten Erkrankungen zu schützen und die Lebensmittel vor Verderb zu bewahren. Um diese Herausforderung erfolgreich zu meistern, besuchten am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Ebersberg 21 Verpflegungsverantwortliche die Informationsveranstaltung zum Thema Kita- und Schulverpflegung unter dem Motto „Hygiene- und Allergenmanagement“.

Kostenlos Obst, Gemüse und Joghurt

Über das EU-Schulprogramm der bayerischen Ernährungsministerin Michaela Kaniber können Schulen und Kindertagesstätten in Bayern kostenlos neben regionalem Obst und Gemüse auch Milch, Joghurt, Quark und Käse erhalten.

Milchprodukte zählen zu den leicht verderblichen Lebensmitteln und haben deshalb spezielle Anforderungen. Eine hohe Qualität für die Verpflegung von Kindern kann nur mit einem einwandfreien Hygiene- und Allergenmanagement gewährleistet werden um fortdauernd der Lebensmittelinformations-Verordnung (LMIV) gerecht zu werden.

Wichtige Hygienemaßnahmen

Zusammen mit der örtlichen Lebensmittelüberwachung aus den Landkreis Ebersberg mit Markus Atzinger als Referenten, informierte das Fachzentrum Ernährung/Gemeinschaftsverpflegung Oberbayern Ost die Teilnehmer über die wichtigsten Hygienemaßnahmen. Die Personal-, Küchen- und Lebensmittelhygiene, besonders in Bezug auf die Verarbeitung von leicht verderblichen Lebensmitteln wurde ausführlich angesprochen. Darüber hinaus wurde ein besonderes Augenmerk auf die neue Kennzeichnungspflicht der 14 Hauptallergene gelegt. Die Allergenkennzeichnung wurde anhand von Praxisbeispielen erläutert.

Teilnehmer stellten viele Fragen

An den interessierten Fragen der Teilnehmer konnte man erkennen, dass diese Themen in allen Kindertageseinrichtungen wie auch Schulen besonders aktuell sind. Weitere Informationen zu Workshops und Informationsveranstaltungen für Kindertageseinrichtungen und Schulen erhalten Interessenten am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg, Fachzentrum Ernährung/Gemeinschaftsverpflegung Oberbayern Ost. Ihre Ansprechpartnerin: Irmgard Reischl, E-Mail: Irmgard.Reischl@aelf-eb.bayern.de, Telefon: (0 80 92) 26 99-131. ez

