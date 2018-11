K.O.-Tropfen: Die Jugend im Landkreis Ebersberg sorgt vor

K.O.-Tropfen im Getränk von Jugendlichen? Das ist auch im Landkreis Ebersberg ein Thema.

Ebersberg – Wenn am Freitagabend im Jugendzentrum Ebersberg die Party der Q12 des Gymnasiums Grafing steigt, werden zu Cola, Hugo und Longdrinks zwei Gegenstände an die Gäste ausgegeben. Eine weiße Scheibe, so dick wie ein kräftiges Blatt Papier mit einem Loch in der Mitte und Bildern von Orangen- und Apfelstücken darauf. Und ein Plastikpfropfen – ebenso mit einem Loch in der Mitte. Der Grund ist ernst: Damit sollen sich die Jugendlichen schützen. Die Scheibe soll auf das Londrinkglas, der Pfropfen in den Flaschenhals. Außer dem Strohhalm soll so nichts mehr ins Getränk gelangen. Und damit soll es schwerer sein, dass K.O.-Tropfen darin landen.

Das Präventionsprojekt präsentierten Gymnasiasten, gemeinsam mit dem Jugendamt Ebersberg und Landrat Robert Niedergesäß im Landratsamt. Niedergesäß sagte außerdem: „Es geht darum, junge Erwachsene zu sensibilisieren“, auch: Politisch müsse über die Situation mit K.O.-Tropfen nachgedacht werden. Und tatsächlich dürften die weiße Scheibe nur bedingt Täter davon abhalten, die Mittel in Getränke zu kippen. Es seien eher „Symbole, damit Jugendliche nachdenken, ihr Glas nicht unbeaufsichtigt zu lassen“, sagt Bernhard Wacht vom Kreisjugendamt. Auslöser für die Kampagne sei die Vergewaltigung einer 18-Jährigen in Freiburg im Oktober gewesen. Sie sei durch K.O.-Tropfen betäubt worden. Ingo Pinkofsky, Jugendschutzbeauftragter im Kreis, vernetzte sich mit Schülern und dem Jugendamt, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Die Kosten für die Scheiben und Pfropfen übernimmt der Landkreis vorerst. In der Behörde könne diese jeder abholen.