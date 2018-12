Ärger mit ungebetenen Besuchern

Die Museen im Landkreis freuen sich über jeden Besucher. Allerdings freuen sie sich gar nicht über ungebetenen Besuch.

Landkreis – Immer wieder kommt es zu Schädlingsbefall etwa durch gefräßige Papierfischchen, Holzwürmer oder Kleidermotten. „Da muss man immer darauf achten, dass man das raushält“, sagt der Leiter des Grafinger Stadtmuseums, Bernhard Schäfer. „Das ist auch bei uns ein Thema.“

Die Schädlinge machen selbst vor dem Staatsarchiv nicht halt, weiß der Historiker. Dort seien mit einem alten Bestand von Dokumenten aus einer Behörde Papierfischchen eingeschleppt worden. Die sind mit den Silberfischen verwandt, schätzen eine Luftfeuchtigkeit von 50 Prozent und Temperaturen von über 20 Grad. So ein Milieu herrscht in den Sommermonaten in den meisten Archiven.

Diese Insekten fressen gerne alten Leim. Befallene Bücher können so auseinanderbröseln oder Löcher im Papier bekommen. „Ich habe selbst bei einem Objekt hinter Glas schon einen Befall festgestellt“, berichtet Schäfer. Eine Gefahr gehe oft von Exponaten aus, die neu in die Sammlung aufgenommen werden. „Da muss man aufpassen, dass man keinen Eintrag bekommt.“ „Deswegen sind wir sehr vorsichtig geworden, was wir annehmen“, berichtet auch Jutta Gräf vom Kulturbüro in Glonn.

Bei Gräf kann man Führungen für die Räume im Obergeschoß der alten Glonner Klosterschule buchen, wo das örtliche Heimatmuseum untergebracht ist. Dort war plötzlich ein Holzwurmbefall im Dachstuhl aufgetreten. „Der wurde dann begast“, berichtet sie. Inzwischen würden neue Ausstellungsstücke aus Holz zuerst in einen „stabilen Plastiksack“ gelagert und „genau beobachtet, was passiert“, dass sich das nicht wiederholen kann.

Holzwurmbefall ist selbstverständlich auch für das Waldmuseum Ebersberg ein Problem. Die Schädlinge könnten etwa über alte Heugabeln aus Holz eingeschleppt werden, berichtet Forstingenieur Lukas Stange. „Das ist in letzter Zeit in ganz Bayern ein Thema. Er werde aus diesem Grund ein Seminar zum Thema „Integriertes Pestmanagement“ besuchen, so Stange. Im Museum sind Exponate der einzigartigen „Holzbibliothek“ des Benediktinermönches Candid Huber zu sehen. „Wir haben einen Sammlungs- und Erhaltungsauftrag“, berichtet der Forstingenieur. „In unserer Dauerausstellung hatten wir das Problem aber noch nicht.“

Die Museen kämpfen manchmal auch mit Mottenbefall. „Besonders Filz ist gefährdet“, weiß Schäfer. Im Depot müsse deshalb genau darauf geachtet werden, damit alte Kleidungsstücke aus früheren Jahrhunderten keinen Schaden nehmen. Gegen die Papierfischchen würden Klebefallen eingesetzt. „Man kann ein Haus oder einen Raum ja nicht ganz abdichten“, sagt Schäfer.

Oftmals müssen große Anstrengungen unternommen werden, um den Schädlingsbefall zu bekämpfen. Im Markt Schwabener Heimatmuseum wurden deshalb alle Ausstellungsstücke aus Holz von einer Spezialfirma im Sommer in einem speziellen Lastwagen von 30 Grad plus auf 30 Grad minus abgekühlt. „Normalerweise hält der Holzwurm zwar Kälte aus“, berichtet Bernd Romir, nicht aber so eine schlagartige Abkühlung. „Was uns hingegen aktuell plagt, ist der Mottenbefall.“ Die Puppen im Museum, denen eine alte Schwabener Tracht übergestreift worden sei, hätten deshalb alle Mottenkugeln in den Taschen. Auch im Aussteuerschrank liege Mottenpapier zwischen den Stoffen. Die alte Wehrmachtskleidung, die neuerdings aufgenommen wurde, zeigte bereits Mottenfraß. „Die Uniformen sind schon besprüht worden. Ob das ausreicht, werden wir sehen. Vielleicht muss sie noch einmal besprüht werden.“

Mit Mäusen hingegen haben die Museen im Landkreis Ebersberg anscheinend keine Probleme. „Wir brauchen noch keine Museumskatze“, sagt Bernhard Schäfer und lacht.