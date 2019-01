Toilette mit Kracher gesprengt

Einen weitgehend ruhigen Jahreswechsel erlebten die Beamten der beiden Polizeiinspektionen im Landkreis Ebersberg. Trotzdem kam es zu einer Reihe von Einsätzen, bei denen der Alkohol und Feuerwerkskörper eine Rolle spielten. In Zorneding wurde sogar ein Toilettenhäuschen gesprengt.

Landkreis – Im Bereich der Polizeiinspektion Poing kam es in der Silvesternacht zu insgesamt vier Einsätzen, bei denen Müllbehälter aufgrund von Feuerwerkskörpern in Brand gerieten. Die Tonnen konnten durch die Beamten schnell gelöscht werden – ein nennenswerter Sachschaden war nicht zu verzeichnen. „Ansonsten ereigneten sich nur vereinzelte Ruhestörungen und Streitereien ohne weitere Folgen“, berichteten die Poinger Beamten.

Mehr Sachschaden gab es allerdings, weil Unbekannte in Zorneding einen Böller in ein Klohäuschen warfen. Die mobile Toilette war am Flur aufgestellt. Bei der Explosion des Krachers wurde der Toiletteneinsatz beschädigt. Laut Auskunft der Polizeibeamten entstand ein Schaden von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter werden unter der Telefonnummer (0 81 21) 99 170 erbeten.

Jede Menge Alkohol im Spiel war bei mehreren körperlichen Auseinandersetzungen, zu denen die Beamten gerufen wurden. Nach durchzechter Nacht geriet ein 28-jähriger Kirchseeoner in einer Grafinger Gaststätte in Streit mit dem Wirt. Dieser verständigte die Polizei. Trotz der Beamten vor Ort war der Betrunkene kaum zu beruhigen und versetzte dem Wirt einen Schlag gegen den Oberkörper. Der aggressive Mann wurde durch die Beamten aus der Gaststätte entfernt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Vor einer Kirchseeoner Gaststätte gerieten ebenfalls zwei Besucher aneinander. Der Jüngere beleidigte dabei den Älteren und wollte ihm einen Schlag versetzen. „Die Streithähne konnten getrennt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet“, berichteten die Polizisten danach.

Mit einer körperlichen Auseinandersetzung begannen zwei Männer im Markt Schwaben das neue Jahr: Sie gerieten gegen 5.45 Uhr nach Mitteilung eines Augenzeugen in der Gschmeidmachergasse in Streit, in dessen Verlauf es zu einem Handgemenge kam. Nach der Beobachtung des Zeugen fielen die Männer dabei gegen einen geparkten braunen Opel Mocca. Die verständigte Polizeistreife konnte die Streithähne nicht mehr antreffen. Der Opel wies Beschädigungen an der linken Seite auf. „Wer hat – neben dem namentlich bekannten Zeugen – den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf den Hergang und die Identität der beiden Männer geben?“, wollte die Polizei am Neujahrstag wissen. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei in Poing unter Tel. (0 81 21) 99 17-0.

Glück hatte ein junger Mann, dass er im neuen Jahr noch einen Führerschein hat: Am Neujahrstag, gegen 6.20 Uhr, wurde ein 20-Jähriger aus dem Landkreis Ebersberg in Grasbrunn von einer Streifenbesatzung sitzend in dem Auto seiner Mutter angetroffen. Der Mann hatte laut Polizei 0,66 Promille und es machte den Eindruck, als würde der junge Mann gerade losfahren wollen. Die Schlüssel wurden ihm aber abgenommen. Den 20-Jährigen erwartet keine Strafe, da er, noch bevor er losfuhr, der Kontrolle unterzogen wurde.

Schlechter lief es für einen 31-jährigen Markt Schwabener, der mit seinem Auto am Neujahrstag gegen 2.30 Uhr auf der B304 aus Richtung Steinhöring nach Ebersberg unterwegs war. An der Einmündung zur Wasserburger Straße nach Ebersberg überfuhr er die dortige Verkehrsinsel, kam nach links von der Fahrbahn ab und rutschte mit seinem Pkw die Böschung hinab. Kurz vor einem Fuß- und Radweg, welcher unter der Wasserburger Straße verläuft, blieb er mit seinem Pkw stecken.

Der 31-Jährige blieb bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise unverletzt. Sein Wagen wurde allerdings erheblich an der Frontpartie durch den Aufprall unterhalb der Böschung beschädigt. Ein Fremdschaden entstand nicht. Der Sachschaden am Auto wurde von den Beamten auf etwa 10 000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme wurde den Polizisten schnell klar, dass der 31-Jährige betrunken war. Dieser roch stark nach Alkohol und konnte sich kaum auf den Beinen halten. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von knapp 3 Promille. Daher wurde im Anschluss bei ihm eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt und der Führerschein an Ort und Stelle sichergestellt. Der Betrunkene zeigte sich ziemlich uneinsichtig. In der Klinik beleidigte er mehrmals die eingesetzten Beamten, so dass zum Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr jetzt auch noch ein Verfahren wegen Beleidigung hinzukommt.

In der Nacht auf Silvester kam es in Parsdorf noch zu einer Sachbeschädigung. In der Straße „Am Hollerbusch“, wurde ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw der Marke BMW beschädigt. Der bislang unbekannte Täter zerkratzte das an der Heckseite des Fahrzeugs angebracht Emblem, wodurch ein Sachschaden von etwa 50 Euro entstand. Nun ermittelt die Polizeiinspektion Poing. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden ebenfalls gebeten, sich zu melden.