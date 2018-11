Der Landkreis sagt gern „Grüß Gott“

Ein Herz, geformt aus Grußformeln in vielen Sprachen, begrüßte am Sonntagnachmittag im Alten Speicher die zahlreichen Personen, die aktuell die Hürde der Einbürgerung erfolgreich hinter sich gelassen hatten.

Landkreis – Die Botschaft hinter dem Herz war klar: „Sie sind hier herzlich willkommen“, sagte Landrat Robert Niedergesäß. Denn unter denen, die frisch ihre Einbürgerungsurkunde erhalten hatten, sind Fachkräfte, die der Landkreis dringend braucht, wie der Landrat ausführte.

Die neuen Staatsbürger kommen aus 60 Nationen. Die größte Gruppe darunter ist die der Briten, und das wegen des „Brexit“, wie Niedergesäß mutmaßte. Die zweitgrößte Gruppe ist die der Kroaten, gefolgt von Polen und Rumänen. Einer Grafik auf der Bühne war zu entnehmen, dass die neuen Landkreisbürger aber aus nahezu aller Herren Länder kommen. „Sie bereichern eine wirtschaftsstarke Region, die weiter wächst“, meinte Niedergesäß.

In der ersten Reihe unter den Gästen saßen auch die Bürgermeister derjenigen Landkreisgemeinden, in denen das Wort „Siedlungsdruck“ sonst eher in einem belasteten Zusammenhang gebraucht wird. An diesem Tag jedoch stand aber im Vordergrund, dass der Landkreis von dem Zuzug auch stark profitiert. „Es braucht Offenheit, Neugierde und Beharrlichkeit“, so Niedergesäß, der damit ein Plädoyer für einen vorurteilsfreien Umgang miteinander aussprach. An diesem Nachmittag erhielten diejenigen Personen, die erst vor ganz Kurzem die Einbürgerung geschafft hatten, ihre Urkunden überreicht. „Sie mussten dazu einige Hürden überwinden und auch Sprachkenntnisse nachweisen, wie der Landrat anklingen ließ. Unterstützt wurden sie dabei von der Integrationsbeauftragten Tanja Bühler und Claudia Gros von der Einbürgerungsstelle in der Kreisbehörde, die die Gäste im Alten Speicher begrüßten, die sie ja aus den Verfahren alle persönlich kannten. Für den musikalischen Rahmen sorgte die Marktkapelle Markt Schwaben, die an diesem Tag ein begehrtes Fotomotiv war, weil wohl nichts so sehr mit bayerischer Lebensart verbunden wird, wie eben eine zünftige Blasmusik.