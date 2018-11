Richtig kochen gegen Schluckstörungen

Teilnehmer aus dem ganzen östlichen Oberbayern haben in Ebersberg eine Veranstaltung mit dem schwer verdaulichen Titel „Dysphagie“ besucht. Dabei geht es um die Ernährung von Menschen mit Kau- und Schluckstörungen.

Ebersberg – Das Seminar fand in den Räumen der Hauswirtschaftsschule des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg statt. Für diese Veranstaltung in Ebersberg konnte der renommierte Heimkoch und Smoothfood-Experte Herbert Thill als Referenten gewonnen werden.

Schlucken ist für die meisten Menschen eine Selbstverständlichkeit – vorausgesetzt, es funktioniert problemlos. Was passiert aber, wenn der normale Schluckreflex nicht ausgelöst wird, wenn dieser nicht mehr kontrollierbar ist? Schluckstörungen sind häufig und werden oft nicht sofort wahrgenommen, aber schnell unterschätzt oder bei der Verpflegung unzureichend berücksichtigt. Die Folgen sind schwerwiegend und reichen von Mangelernährung über Dehydratation bis hin zum Tod durch Lungenentzündung als Folge von Verschlucken.

Zu Beginn des Seminars hörten alle Teilnehmer zusammen interessiert dem einführenden Vortrag von Thill zu. Im Anschluss fand in der Schulküche ein aktiver Koch-Workshop mit dem Smoothfood-Experten statt. Die Teilnehmer lernten die verschiedenen Konsistenzstufen kennen und wie sie die entsprechende Kost selbst zubereiten können. Es wurde vorgeführt, wie mit Spritzbeutel, Formen und Aufschäumern die pürierten und passierten Speisen wieder in Form gebracht und optisch so angerichtet werden können, dass sie Lust aufs Essen machen. Zubereitet wurden unter Vermittlung vieler Tipps und Tricks: Früchte-Müsli und Frühstücks-Espuma, Hähnchenterrine und Lachsschnitte mit Kartoffel-Gemüse-Röllchen zum Hauptgang sowie Rote-Beete-Luft zur basalen Stimulation des Appetits. Und das alles mit Augen- und Gaumenschmaus-Garantie, bestens geeignet bei Schluckbeschwerden.

Im Anschluss hatten alle Teilnehmer nochmals gemeinsam die Möglichkeit, die soeben hergestellten Speisen und Getränke zu verkosten. Währenddessen war Zeit, sich über die neu gewonnenen Informationen und Erkenntnisse sowie die eigenen Erfahrungen auszutauschen.

Fazit der Seminarteilnehmer: Ein sehr gelungener Nachmittag, bei der Hauswirtschafts- bzw. Küchenkräfte gemeinsam die Gelegenheit hatten, sich mit dem Thema zu befassen und wertvolle Hintergrundinformationen, sowie Praxistipps zu erhalten. Dies wurde von allen sehr geschätzt und sie kamen zu dem einhelligen Schluss: Gute „passierte Kost“ schmeckt und macht Appetit auf Mehr, und die Zubereitung ist im Grunde recht einfach. ez