Mann (58) rammt junge Autofahrerin - jetzt muss Gutachter her

Warum hat er nicht rechtzeitig gebremst? Das soll jetzt ein Gutachter nach einem Unfall in der Nähe von Pfaffing herausfinden. Er ereignete sich am Sonntag.

Landkreis - Zu einem Unfall in Neuhaus bei Pfaffing an der östlichen Landkreisgrenze wurden am Sonntag Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst gerufen.

Aus ungeklärter Ursache gerammt

+ Das Auto des Unfallgegners war laut Auskunft der Wasserburger Polizei über 20 Jahre alt. Es soll jetzt auf technische Mängel untersucht werden. © Georg Barth Eine 20-jährige Frau war mit dem Audi ihres Vaters mit Ebersberger Kennzeichen von Pfaffing in Richtung Rott unterwegs gewesen, als sie auf Höhe Neuhaus an der dortigen Einmündung vom VW eines 58-Jährigen aus Pfaffing aus noch ungeklärter Ursache seitlich gerammt wurde.

Junge Frau wurde leicht verletzt

Der Mann kam von Rettenbach. Das Auto der 20-Jährigen kippte durch die Wucht des Aufpralls auf die Seite, die junge Frau wurde leicht verletzt in ein nahes Krankenhaus gebracht. Weil der Wagen des Unfallverursachers schon über 20 Jahre alt ist, wird der VW laut Polizei jetzt auf mögliche technische Mängel untersucht werden. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 15 000 Euro.

