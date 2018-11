Huber wird Chef des CSU-Arbeitskreises Soziales

Der Ebersberger Stimmkreisabgeordnete Thomas Huber ist von der CSU-Landtagsfraktion zum neuen Vorsitzenden des Arbeitskreises für Arbeit und Soziales, Familie und Jugend gewählt worden. Damit ist der Grafinger auch Mitglied im CSU-Fraktionsvorstand.

Landkreis – „Ich freue mich, dass ich diese wichtige Aufgabe für meine Fraktion übernehmen darf“, sagte Huber. In dieser Funktion will er die in seinen Augen erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers Joachim Unterländer fortsetzen.

Für den neuen Sozialpolitischen Sprecher der CSU-Landtagsfraktion sei es sehr wichtig, die im Koalitionsvertrag vereinbarten Ziele möglichst rasch umzusetzen: „Der Koalitionsvertrag stellt klar die Menschen in Bayern und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt – vom Ausbau flexibler Kinderbetreuungsangebote bis hin zu mehr Beteiligung von Senioren, vom zusätzlichen Beitragszuschuss für das erste und zweite Kindergartenjahr von 100 Euro pro Monat bis hin zu Bildungsschecks für mehr Weiterbildungschancen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in kleinen und mittleren Unternehmen. Das sind sehr gute, wichtige Vorhaben für ein modernes, soziales Bayern.“ Dabei betonte Huber, dass Bayern auch auf Bundesebene stärkere Akzente für seine Menschen setzen sollte. „Beim Familiengeld wollen wir gegenüber dem SPD-geführten Bundesarbeitsministerium die Anrechnungsfreiheit auf SGB II-Leistungen durchsetzen. Die Anrechnung trifft nämlich gerade bayerische Familien, die mit niedrigem Einkommen auskommen müssen. Das kann doch eigentlich niemand wollen. Daher werde ich Seite an Seite mit der Bayerischen Staatsregierung in Berlin dagegen kämpfen“, sagte Huber. Sein Motto für die kommenden fünf Jahre sei: „Die Ökonomie darf niemals im Gegensatz zur Menschlichkeit stehen“.

An der Besetzung der insgesamt 14 Arbeitskreise hatte es Kritik auch aus den eigenen Reihen gegeben. Unter anderem hatte die oberbayerische Bezirksvorsitzende und Landtagspräsidentin Ilse Aigner moniert, dass nur ein Arbeitskreis eine Frau an der Spitze habe. Sie hatte gesagt: „Ich finde es sehr schade insgesamt für die Gesamtfraktion, dass von 14 Arbeitskreisvorsitzenden nur in einem eine Frau Vorsitzende ist. Es ist eigentlich das falsche Zeichen nach außen.“