Bus und Bahn haben noch einen weiten Weg vor sich

Öffentlicher Personennahverkehr 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche soll es perspektivisch im Landkreis Ebersberg geben. Kurz heißt die Formel 24/7. Vor allem in den ländlichen Gebieten ist bis dahin wohl noch ein weiter Weg.

Landkreis – Es soll aber „kein Bus nachts leer durch die Gegend fahren“, betonte Landrat Robert Niedergesäß (CSU) bei einem Pressegespräch. Die Lösung wären Anruftaxis, wie es sie beispielsweise im Landkreis Fürstenfeldbruck als erfolgreiches Angebot gibt. Sein Interesse an diesem Modell habe er schon mehrmals erwähnt, so der Landrat. Man könne aber die Landkreise Fürstenfeldbruck und Ebersberg nicht vergleichen. Und es gebe auch noch andere Konzepte.

Mittelfristig könnte es eine Mobilitätszentrale geben, über die Bedarfsverkehre verteilt werden. Wenn sich die acht Umlandlandkreise beteiligten, verteilten sich auch die Kosten, so die Überlegung.

Für die neuen Konzepte wird einiges an Finanzmitteln notwendig sein. Derzeit fällt beim Busverkehr im Landkreis Ebersberg jährlich ein Defizit von rund 1,5 Millionen Euro an. Der Kostendeckungsgrad beträgt rund 50 Prozent. „Das ist auch in anderen Landkreisen so“, erklärt Niedergesäß. Angestrebt werden aktuell rund 60 Prozent. Aber: Kostendeckend werde der ÖPNV nie sein, heißt es aus dem Landratsamt. Derzeit entwickelt der Landkreis einen Nahverkehrsplan. „Wir wollen das Angebot im Landkreis Ebersberg bedarfsgerecht, modern und attraktiv ausbauen, sodass der ÖPNV eine echte und stabile Alternative und tragfähige Ergänzung zum Auto werden kann“, hatte der Landrat das Ziel vorgegeben.

In diesem Zusammenhang gab es auch eine richtungsweisende Online-Umfrage. Das Interesse war groß. Insgesamt wurden innerhalb von drei Wochen rund 1800 Fragebögen abgegeben. Das Ergebnis: Die Bürger wünschen sich einen besseren Takt, also mehr Verbindungen. Ein Bus dreimal täglich durch den Ort sei zu wenig, so der Landrat. Zudem ging es um die Ausweitung des Angebots in den Abendstunden sowie zusätzliches Verbindungen an den Wochenenden. Niedergesäß denkt ebenfalls an die „Nachtschwärmer“. Entsprechende Angebote gebe es rund um andere Großstädte auch. Zudem beschwerten sich die Bürger über die S-Bahn. Aber da ist der Landkreis nicht zuständig.

Die Überlegungen zum Nahverkehrsplan sollen Ende November im Umweltausschuss des Kreistages vorgestellt und diskutiert werden. Im Anschluss ist vorgesehen, die Gemeinden aber auch Schulen und Nachbarlandkreise einzubinden.

Ein endgültiger Beschluss für das Gesamtkonzept könnte im Herbst kommenden Jahres fallen. „Dann wird sukzessive umgesetzt“, so Niedergesäß.