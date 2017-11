Junge Union im Landkreis Ebersberg: So geht’s nicht weiter

Der Kreisverband der Jungen Union hat bei einer Klausur am Schliersee das verheerende CSU-Ergebnis bei der Bundestagswahl analysiert. Fazit: Ein „Weiter so“ dürfe es nicht geben, schreibt Kreisvorsitzender Michael Huber aus Oberpframmern.

Landkreis – Neben inhaltlichen Änderungen fordert der CSU-Nachwuchs eine „spürbare Verjüngung des Personals“. In Zukunft brauche man „frische, junge und innovative Köpfe“, die es ermöglichen, wieder mehr junge Wähler für die CSU zu gewinnen, so die Junge Union, die den in die Kritik geratenen Parteichef und Ministerpräsidenten Horst Seehofer nicht namentlich nennt.

Von dem jungen Wählern als wichtig emfpundene Themen wie Familienpolitik, Digitalisierung, bezahlbarer Wohnraum und eine generationengerechte Gestaltung des Rentensystems hätten im Wahlkampf offensichtlich nicht glaubwürdig dargestellt und als CSU-Kernthemen vermittelt werden können. Dagegen seien Fragen der Zuwanderung, Integration und Obergrenze zu stark fokussiert und „stark einseitig behandelt worden“, so JU-Chef Huber, der sich mehr Sachlichkeit und Ergebnisorientierung bei den Flüchtlingsfragen wünscht. Die Begrifflichkeit „Obergrenze“ habe der Kreisverband von Anfang an als unpassend empfunden.