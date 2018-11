Landkreis Ebersberg: Kinderbetreuung als Belastung

Die Gemeinden im Landkreis Ebersberg stehen unter erheblichem Druck. Sie sehen sich einem ständig wachsenden Kinderbetreuungsbedarf gegenüber.

Landkreis – In der jüngsten Grafinger Bauausschusssitzung standen gleich drei dieser Projekte auf der Tagesordnung – ein Novum. Die Betreuung wird zur Belastung – nicht nur finanziell. Es fehlt auch an Personal. Einige Gemeinden denken darüber nach, für Kindergärtnerinnen subventionierte Wohnungen anzubieten.

Kirchseeon baut mit Hochdruck an einer neuen Tagesstätte, die Gemeinde Vaterstetten hat aktuell für das Parsdorfer Kinderhaus eine neue Unterkunft in der Fasanenstraße ins Auge gefasst. Sogar in einem Bauwagen könnten Hortkinder betreut werden, wie bei den Vaterstettener Naturindianern. Not macht erfinderisch und wäre in diesem Fall sogar noch pädagogisch wertvoll. Wertvoll ist auch die Hilfe der Tagesmütter. Deren Angebot ist zum 1. November aber um durchschnittlich über neun Prozent teurer geworden. Sie betreuen im Landkreis etwa 180 Kinder. So ist die Situation im Moment.

Welche Summen von den Kommunen hier eingesetzt werden müssen, wurde am Donnerstagabend in Grafing deutlich, wo der Maßnahmenbeschluss für ein Kinderzentrum am Stadion fiel. Mit einer Gegenstimme, der von Christiane Goldschmitt-Behmer (Grüne), wurde dem Stadtrat empfohlen, die Variante I ins Verfahren zu schicken, die vom Münchner Architektenehepaar Meissler in der Sitzung vorgestellt wurde, samt dreier Alternativen. Vorgesehen ist nach Stand der Dinge ein weit über 100 Meter langer Bau auf einem schmalen Grundstücksstreifen auf Höhe des dortigen Tennisplatzes. Das von den Räten bevorzugte Modell hat den Eingangsbereich nördlich in der Mitte der Längsseite und sieht auch Räume für Vereinsnutzung vor. Der Preis ist stolz. Der Kostenrahmen wurde auf 8,5 Millionen Euro taxiert. Die Inbetriebnahme wird voraussichtlich im Februar 2022 sein.

Ursprünglich wollte die Stadt hier zwölf Gruppen unterbringen. Mögliche Träger der Einrichtung hatten an dieser Stelle jedoch abgewunken. Zu viel, war die einhellige Meinung. Jetzt werden es sechs Gruppen und damit 124 Kinder. Von einer dreistöckigen Bauweise wurde abgesehen, weil die Gebäude sonst die Spielflächen der Kinder zu sehr verschattet hätten, die im Norden des Kinderhauses liegen.