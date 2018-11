„Bayerische Rauhnacht“ kehrt zurück

Was irrlichtet da in dunkler Winternacht? Die Geschichte rund um den kleinen Zaubertroll, um das Holzmandl und die wilde Jagd hat von 1996 bis 2006 in 200 Aufführungen Zehntausende Zuschauer fasziniert.

Ebersberg – Die „Bayerische Rauhnacht“ machte Schariwari berühmt. Ihr „Mystical“, das Gesamtkunstwerk mit Musik, Schauspiel und professioneller Bühnentechnik, wurde oft kopiert – aber nie erreicht.

Nach zwölf Jahren Pause haben sie die alten Rauhnacht-Kämpen rund um Wolfgang Lohmeier sowie ein paar neue Musiker und Mitstreiter entschieden, das Projekt wieder aufleben zu lassen. Am Donnerstag, 6. Dezember, feiert also die neue Rauhnacht Premiere. Wo? Natürlich im Landkreis Ebersberg. Dort, wo alles begann. Die ersten zwei Vorstellungen werden im Alten Speicher in Ebersberg stattfinden. „Wir sind ja nun mal eine reine Landkreisband“, sagt Produzent und Musiker Wolfgang Lohmeier. Er verspricht: „Der Gesamteindruck unserer Rauhnacht wird genauso schön sein wie zuletzt 2006.“ Die Musikstücke sind dieselben. Ein wenig moderner, frischer werden sie sicher rüberkommen – allein schon weil der eine oder andere neue Musiker mit dabei ist. Rudi Baumann zum Beispiel. Der Mardi-Gras-Mann identifiziert sich zu 100 Prozent mit Lohmeiers Projekt und spielt ja nun auch seit einem Jahr in der neu formierten Band Schariwari mit. „Es ist wirklich etwas ganz Besonderes“, freut sich Baumann auf die ersten Auftritte.

Wie schon in den Jahrzehnten zuvor, steht hinter dem Projekt Rauhnacht auch 2018 keine große Produktionsfirma, die alles organisiert und es den Künstlern einfach macht. Lohmeier und Kollegen machen alles selbst. Und er ist überzeugt: „Wir stehen in punkto Qualität großen Produktionen in nichts nach.“

Druden, Hexen, Tod und Teufel – die Truppe rund um die Band Schariwari will auch 2018 das Publikum in Staunen versetzen und auf eine besondere Reise mitnehmen. Die Vorverkaufszahlen, sagen Lohmeier und Baumann, versprechen jetzt schon mal vorsichtig einen großen Erfolg für die Bayerische Rauhnacht.

Vorstellungen

Aufführungen sind am 6. und 7. Dezember im Alten Speicher Ebersberg, am 9. Dezember im KuKo in Rosenheim, am 1. und 2. Januar im Bürgersaal Ergolding. Für Ebersberg gibt es Karten unter www.kultur-in-ebersberg.de