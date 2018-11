Fünf Minuten reichen dreistem Autoaufbrecher

Vermutlich hatte der Täter die Gegenstände im Auto erspäht. Die Polizei rät deshalb dringend, nichts im Fahrzeug liegenzulassen.

Poing - Am Mittwoch, zwischen 12.30 und 12.35 Uhr – also innerhalb von nur fünf Minuten – hat ein dreister Autoknacker die Scheibe auf der Beifahrerseite eines Audi eingeschlagen und danach das Handy und den Geldbeutel der Halterin entwendet. Die 74-Jährige hatte ihren Wagen nur kurz in Poing im Endbachweg geparkt, um auf den Friedhof zu gehen.

Der Gesamtbeuteschaden beläuft sich auf geschätzte 500 Euro. Wer in diesem Fall etwas Verdächtiges gesehen hat, wird gebeten, das unter der Telefonnummer (0 81 21) 99 17-0 der PI Poing mitzuteilen.

Der aktuelle Autoaufbruch ist bereits der fünfte Fall innerhalb kurzer Zeit, nämlich seit Dienstag, 5. November. Zwei Tatorte waren Parkplätze im Ebersberger Forst und einer am Parkplatz des Friedhofes in Markt Schwaben. Am Poinger Friedhof ist dies jetzt bereits der zweite Fall. In diesem Zusammenhang möchte die Polizei darauf hinweisen, keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrgastraum zurückzulassen.