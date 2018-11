Nur Populisten haben einfache Lösungen auf schwierige Fragen

Am Volkstrauertag wurde in vielen Kommunen des Landkreises Ebersberg der Gefallenen und zivilen Opfer der beiden Weltkriege gedacht. Erinnert wurde bei den Gedenkfeiern auch an die Opfer in anderen Ländern und auch an die Angehörigen, die infolge der Kriegshandlungen Hab und Gut verloren haben und bis zum heutigen Tage darunter leiden.

VON MICHAEL SEEHOLZER

Ebersberg – In Ebersberg fand dazu ein Gedenkgottesdienst mit anschließender Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal statt, bei der Bürgermeister Walter Brilmayer eine Rede hielt, aus der wir stellvertretend für alle Feiern im Landkreis zitieren wollen, weil er sie unter das Motto stellte: „Ja zu Europa – nein zu jeder Form von Extremismus.“

Der Friede in der Welt, in Europa und auch innerhalb einzelner Länder sei heute „einer Form der Bedrohung ausgesetzt ist, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten, seit Ende des Zweiten Weltkrieges jedenfalls bei uns nicht mehr so kannten“, sagte der Bürgermeister der Kreisstadt.

Diese neue Bedrohung rühre her von „von zunehmendem Extremismus von rechts oder links, einem Extremismus in Wort und Tat“. Es gebe inzwischen viele Länder, in denen extremistische Kräfte Teil der Regierung geworden seien oder sogar die höchsten Repräsentanten wichtiger Staaten selbst aus extremistischen Lagern kommen würden. „In Einzelfällen muss man dazu sogar die mächtigsten Männer unserer Erde rechnen. Vor allem bei der Wortwahl in Bezug auf Andersdenkende, politische Gegner oder Randgruppen hat sich ein Vokabular breitgemacht, das mehr mit Hetze und Ausgrenzung zu tun hat, als mit Toleranz und Verständnis“. Auch wenn sich Europa in den letzten Jahrzehnten sehr gut entwickelt und zusammengerauft habe, so sei Europa trotzdem immer noch eine fragile Gemeinschaft.

„Es gehören viel Offenheit, Aufgeschlossenheit, Unvoreingenommenheit, Verständnis und vor allem Kompromissbereitschaft in allen Ländern dazu, um einen gemeinsamen Weg in die Zukunft weiterzugehen und sich immer wieder gemeinsam zurechtzufinden“, mahnte Brilmayer. Gerade diese Tugenden würden derzeit aber vergessen, vernachlässigt oder als Schwäche abgetan. „Populisten geben auf komplexe Fragen einfache Antworten, bedienen oft niedere Instinkte und gehen so auf Stimmenfang. Immer noch gibt es Leute, die diese Tricks nicht durchschauen und froh sind, wenn endlich einer auf den Tisch haut. Aber wir sollten immer die Folgen bedenken. Umso aggressiver, umso extremer und unversöhnlicher Haltungen aufgebaut werden, umso schwieriger wird es sein, in Zukunft gemeinsam zu Recht zu kommen“, warnte Brilmayer.