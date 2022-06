Naturschutzwächter am Egglburger See: So viel Arbeit macht dieses Ehrenamt

Von: Helena Grillenberger

Mitten in seinem Revier: Naturschutzwächter Helmut Stocker am Egglburger See bei Ebersberg. Er achtet darauf, dass die Besucher des beliebten Landschaftsschutzgebiets achtsam mit der Natur umgehen. © Stefan Roßmann

Polizeipferde patrouillieren neuerdings im Landkreis Ebersberg, um in den Landschaftsschutzgebieten auf die Natur aufzupassen. Einer, der das schon viel länger tut – und zwar ehrenamtlich – ist Helmut Stocker. Wir waren mit dem Naturschutzwächter im Grünen unterwegs.

Ebersberg – Am Rand des schmalen Kieswegs, der um den Egglburger See führt, baut Helmut Stocker sein Fernglasstativ auf. Um ihn herum gibt die Natur ein Konzert: Auf dem See schreien die Lachmöwen, im Gras zirpen die Heuschrecken, es summt und brummt. Die natürliche Umgebung, wie sie am Egglburger See zu finden ist, werde immer seltener, erklärt der Naturschutzwächter. Dennoch: „Es entwickelt sich in die richtige Richtung, weil hier keine intensive Landwirtschaft stattfindet.“

Seit etwa sieben Jahren arbeitet Stocker ehrenamtlich bei der Naturschutzwacht. Zu seinen Aufgaben gehört, die Menschen zu informieren, was in der Natur erlaubt ist und was nicht. Dazu zählt auch, gegen Verstöße vorzugehen. „Es gibt kritische Fälle“, sagt Stocker. Leute, die im Naturschutzgebiet feiern würden; oder Situationen, bei denen die Polizei hinzugezogen werden müsse. „Aber das sind absolute Ausnahmefälle.“ Im Regelfall, so Stocker, werden Erklärungen sehr freundlich, interessiert und dankbar angenommen.

Egglburger See: Vögel können hier natürlich brüten

Stocker wirft einen Blick durchs Fernglas, auf der Suche nach Brutstätten der Flussseeschwalbe. Hier im Egglburger Naturschutzgebiet können die Vögel noch natürlich brüten. In anderen Gebieten, so der Naturschützer, sei das nur durch künstlich aufgeschüttete Brutplätze möglich.

Dem gebürtigen Österreicher wurde das Interesse an der Natur quasi in die Wiege gelegt, sein Vater war Hobby-Ornithologe. „Damals hat es mich nicht so interessiert“, gibt Stocker zu. Erst später begann er, auf Dienstreisen auch Schutzgebiete vor Ort zu besuchen. Intensiv habe er sich erst im Ruhestand damit beschäftigt – da aber so eingehend, dass ihn die Naturschutzbehörde angesprochen habe, ob er als Naturschutzwächter arbeiten wolle.

Das ist die Naturschutzwacht Aktuell sind im Landkreis Ebersberg zwölf Ehrenamtliche für die Naturschutzwacht unterwegs. Ihre Aufgabe ist es, das Verständnis für einen verantwortlichen Umgang mit natürlichen Lebensgrundlagen zu fördern. Dazu sollen sie vor allem Verständnis für die Anforderungen des Naturschutzes und der Landschaftspflege wecken und so Verstößen gegen Rechtsvorschriften vorbeugen.

Wenn die präventive Arbeit der Naturschutzwacht jedoch nicht ausreichen sollte, sind die Ehrenamtlichen auch dazu befugt, Verwarnungen mit Verwarnungsgeld auszusprechen. Außerdem dürfen sie Personalien aufnehmen und dafür auch den Ausweis verlangen, wenn eine Person im begründeten Verdacht steht, gegen das Bayerische Naturschutzgesetz verstoßen zu haben. Vor allem dann, wenn der Verstoß eine Strafe nach sich ziehen würde. Außerdem darf die Naturschutzwacht einen Platzverweis aussprechen und eventuell aus der Natur entwendetes Gut sicherstellen.

Diese Befugnisse der Ehrenamtlichen sollen jedoch erst eingesetzt werden, wenn eine sachliche Argumentation aussichtslos ist bzw. sie der Schwere des Verstoßes angemessen sind. Darüber hinaus sind die Ehrenamtlichen befugt, betrieblich oder geschäftlich genutzte Grundstücke zu betreten oder Auskunft zu verlangen, wenn es um Artenschutzkontrolle geht.

Im vergangenen Jahr wurden 34 Meldungen der Naturschutzwacht im Landkreis Ebersberg weiterverfolgt: Darunter Abfallmeldungen in der freien Natur, unerlaubtes Abschneiden von Büschen in freier Natur und die unsachgemäße Nutzung einer Ausgleichsfläche.

Die Arbeit der Naturschutzwacht soll dazu beitragen, solche Verstöße bzw. negative Einwirkungen auf Flora und Fauna schneller aufzudecken und zu beheben.

Naturschutzwacht: Zehn Stunden Ehrenamt pro Monat

Im Sommer sind für die ehrenamtliche Arbeit monatlich zehn Stunden anberaumt, Stocker macht das Zwei- bis Dreifache. Trotzdem ist die Zeit knapp bemessen: Der ehemalige Telekommunikationsingenieur erklärt, jeder der zwölf Ehrenamtlichen im Landkreis habe fünf bis sechs Gebiete zugeteilt. Bei einer beispielhaften Rechnung mit einer Runde um den Egglburger See, die etwa zwei Stunden dauert, sind die zehn Stunden im Monat aber schnell voll.

„Was wir finden, sind eher Zufallstreffer“, erklärt Stocker. Unterstützung wie durch die Reiterstaffel der Polizei ist den Naturschützern daher willkommen. „Gerade für Gebiete wie Bruck ist das optimal.“ In dem riesigen Areal sind zu Fuß nur kleine Abschnitte abzudecken.

Naturschützer: Wichtigste Aufgabe ist die Aufklärung

Konflikte habe die Naturschutzwacht immer wieder mit Hundehaltern, erzählt der 70-Jährige, während er das Fernglas neu justiert. Vor allem mit denen, die ihre Hunde nicht im Griff haben. Er erinnert sich an einen Mann, der seinen Hund ein Stück in den See laufen lassen wollte, „was natürlich im Naturschutzgebiet gar nicht geht“. Der Hund schwamm meterweit in den See hinein, scheuchte die Vögel zu allen Seiten auf. „Zur Brutzeit wäre das besonders schlimm gewesen“, erklärt Stocker, „weil dann eventuell das Nest verlassen wird.“

Seine wichtigste Aufgabe als Naturschutzwächter versteht Stocker deshalb darin, mit den Menschen zu sprechen und sie aufzuklären. Denn am Egglburger See gibt es für Naturliebhaber mehr als nur Wasser und Pflanzen zu beobachten: „Wenn man hier genau schaut, dann kann man so vieles sehen.“

