Egmatinger verschickt Kinderpornos und kann sich nicht daran erinnern

Von: Helena Grillenberger

Ein 23-Jähriger wurde in Ebersberg zu einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung verurteilt. © Stefan Rossmann

Ein 23-Jähriger wurde am Amtsgericht zu einer Freiheitsstrafe von anderthalb Jahren auf Bewährung verurteilt. Er hatte 17 Dateien mit kinderpornografischem Inhalt weitergeleitet – und will sich nicht mehr daran erinnern können. Der Grund: Alkohol.

Egmating – Insgesamt 17 kinderpornographische Dateien hat ein 23-Jähriger von seinem Handy aus verschickt. Der Egmatinger musste sich nun vor dem Ebersberger Amtsgericht verantworten.

„Ich will gar nicht abstreiten, dass das nicht schön ist“, erklärte der Angeklagte direkt zu Beginn. Es sei zu einer Zeit passiert, in der die strengsten Coronavorschriften gegolten hätten – „ich hatte persönliche Probleme und Geldsorgen“. Da habe er sich in den Alkohol geflüchtet – etwa zwei Kästen Bier habe er pro Woche getrunken. Und regelmäßig Filmrisse gehabt – „ich wusste zum Beispiel manchmal nicht, wie ich an bestimmte Orte gekommen bin“. Mit den Bildern und Videos, die er verschickt hatte, verhalte es sich ähnlich. „Ich habe absolut keine solchen Neigungen!“

Angeklagte kann sich an nichts erinnern

Wo man solche Bilder bekomme, wollte Richterin Frances Karn wissen. „Weiß ich nicht“, lautete die Antwort. An wen er die Bilder verschickt habe, hakte der Staatsanwalt nach. „Weiß ich nicht“, die erneute Antwort. Er sei einfach betrunken gewesen.

Das glaubte ihm die Richterin aber nicht ganz: Zum einen konnte sie sich nicht vorstellen, wie er an die Dateien gelangt war, wenn er keinerlei pädophile Neigungen habe. Zum anderen wurde eine der Nachrichten beispielsweise um 19 Uhr abends verschickt, die nächste um sechs Uhr morgens des darauffolgenden Tages. „So lang kann doch kein Mensch derart betrunken sein“, merkte sie an, woraufhin der Angeklagte nur erneut wiederholte: „Keine Ahnung.“

Angeklagter: „Nüchtern habe ich keine solchen Neigungen!“

Mittlerweile habe er seinen Alkoholkonsum stark eingeschränkt, nicht wegen der Verhandlung in Ebersberg, sondern schon vorher – wegen eines Verfahrens wegen Körperverletzung –, weil er betrunken seine Freundin verletzt hatte. Eine Therapie wegen eventueller pädophiler Neigungen halte er nicht für notwendig, „nüchtern habe ich definitiv keine solchen Neigungen!“, betonte er.

„Ja, aber betrunken anscheinend“, hielt die Richterin dagegen und verurteilte den 23-Jährigen zu einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung. Er muss sich um eine Therapie bemühen und außerdem 1500 Euro an ein Kinderhospiz zahlen.

