Wiesn 2023: Antonia freut sich auf ihren Knochenjob

Von: Helena Grillenberger

Hier sind’s nur vier: Bis zu zwölf Maß Bier kann Antonia Bell als Bedienung tragen. © Stefan Rossmann

Antonia Bell (21) aus Münster war schon oft auf der Wiesn, dieses Mal jedoch wird sie das Spektakel ganz anders erleben.

Münster – Seit fünf Jahren steht Antonia Bell aus Münster (Gemeinde Egmating) regelmäßig im Bierzelt. Nicht, weil sie damals 16 Jahre alt wurde und endlich feiern gehen konnte – nein, damals war sie das erste Mal zum Arbeiten im Zelt.

Bierzeltbedienung ist eine Arbeit, die man mögen muss, für die nicht jeder geschaffen ist. Antonia liegt die Arbeit, sonst wäre sie nicht dabei geblieben. Die Münsterin hat eine Hauswirtschaftsausbildung abgeschlossen, etwa zeitgleich mit dem Bedienen im Bierzelt auch mit dem Kellnern in einem Café in Schlacht begonnen. Das sei aber ein ganz anderes Arbeiten, sagt sie. Überhaupt nicht miteinander zu vergleichen.

Doch es gibt noch eine Steigerung zu den Festln ortsansässiger Vereine, auf denen sie den Sommer über mit dem Trupp unterwegs ist: das Münchner Oktoberfest, wohin sich die 21-jährige Bedienung heuer zum ersten Mal wagt.

Antonia sagt: „So viele unterschiedliche Menschen. Da freue ich mich drauf“

Und wie das Bedienen nicht mit dem Kellnern vergleichbar ist, so ist die Wiesn nicht mit der 150-Jahrfeier der Feuerwehr zu vergleichen. „Es ist halt was ganz anderes, als in den kleinen Zelten“, erklärt Antonia. Von der Stimmung und den Leuten her. Dabei waren die „kleinen Zelte“ zum Teil gar nicht so klein: 2000 Leute beim Burschenboxen in Siegertsbrunn, 4000 beim Patronatstag in Gmund. Da kommen zwar beim Schützenzelt, wo die 21-Jährige arbeiten wird, noch mal gut 1500 Plätze drauf, „aber es ist halt auch einfach insgesamt ein viel größeres Fest“, erklärt sie weiter. „Mit einer ganz anderen Stimmung. Viel internationaler. Es sind so viele unterschiedliche Menschen da. Da freue ich mich schon drauf.“

Zehn Maß kann Antonia tragen, wie sie sagt, „für die Wiesn ist das schon ausreichend, denk ich“, meint sie weiter. „I dad song, es glangt. Aber zwölf wären natürlich besser.“ Ein kurzes Stück mal zwei Maß mehr sei auch kein Problem, fügt sie hinzu. Aber es komme natürlich drauf an, wie weit und wie viele Leute im Weg stehen.

Deswegen sei sie auch durchaus schon ein bisschen aufgeregt, gibt die 21-Jährige zu: „Ich weiß nicht, wie’s mir gehen wird. Ob alles glatt läuft.“ Aber man müsse eben ausprobieren, um Erfahrungen zu sammeln. „Was mir auch durch den Kopf geht: Wie das mit dem Aufstehen so früh wird. 18 Tage lang.“

Ihren Betriebswirt hat sie in der Tasche

Dafür mache es ihr aber auch einfach Spaß, das Bedienen: „Der Kontakt mit den Leuten ist einfach schön“, sagt sie. „Klar, kann’s auch nervig sein, aber für mich wär’s zum Beispiel überhaupt nix, wenn ich im Büro hocken müsste“, erklärt Antonia, die mittlerweile auch ihren Betriebswirt für Ernährung und Versorgungsmanagement in der Tasche hat und demnächst als Gruppenleiterin in der Küche in den Oberlandwerkstätten anfängt.

Was ihr auch noch zugute kommt: Auf der Wiesn ist sie nicht allein. Jeden aus dem Team kennt sie bereits, hat schon mit ihnen zusammen gearbeitet. Das hilft und gibt Sicherheit für den Start.

Gscheide Schuhe und neuer Geldbeutel angeschafft

Darüber hinaus hat sie ihre Ausrüstung aufgestockt: Gscheide Schuhe und neuer Geldbeutel, etc. mussten her. Vielleicht gehe sie auch noch ein bisschen ins Fitnessstudio, bevor es losgeht: „Ich habe schon echt Respekt davor“, betont sie. „Ich weiß ja, wie die kleinen Festl schon aufs Kreuz, die Knie und die Handgelenke gehen.“ Und da war sie bisher maximal fünf Tage am Stück am Arbeiten.

Die Motivation ist trotzdem hoch, nicht nur wegen des Geldes – knapp fünfstellig verdient eine Wiesnbedienung, die an allen 18 Tagen von morgens bis abends durchschleppt. Doch am Ende des Festes steht eben nicht nur der Verdienst, sondern die vielen Eindrücke, die man in den 18 Tagen sammeln konnte. „Ich möchte zumindest ein Mal auf der Wiesn gearbeitet haben“, sagt Antonia. „Einfach, um die Erfahrung gemacht zu haben.“