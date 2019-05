Maibaum-Drama: Traktor-Party-Gespann verunglückt - 21 Verletzte - Fahrer (16) unter Schock

Zunächst den Verletzten gute Besserung.Grundsätzlich ein weiterer trauriger Vorfall für ausufernden Leichtsinn unter dem Deckmantel des vermeintlichen Brauchtums.

Man braucht kein Jurist zu sein, um zu erkennen, dass ein schwächlicher Trakter mit zwei (!) Anhängern und zwei Dutzend Leuten drauf, gesteuert von einem Minderjährigen (Führerschein für den Traktor hin oder her), ganz sicher nicht gesetztesmäßig ist. Und das aus gutem Grund.

Den jungen Leuten mach ich keinen Vorwurf, in dem Alter ist man so. War bei uns nicht anders. Getreu dem Motto, wenn keiner was sagt, wird's schon passen. Und genau da sind wir bei des Pudels kern. Die Erwachsenen trifft hier eine schwere Mitschuld hinsichtlich Aufsichtspflicht. Und dabei rede ich nicht von den Eltern allein, sondern insbesondere von den Behörden. Kann mir keiner erzählen, dass solche Gespanne denn ganzen Tag lang quer durch Oberbayern fahren, ohne mal einer Polizeistreife zu begegnen. Kein Lokalpolitiker, dem was auffällt? Keine Feuerwehrkommandenanten auf diversen Dörfern, die was merken?

Aber wenn's um's Brauchtum geht, will keiner die Gaudibremse spielen, bzw. ist nach der dritten Maß sowieso alles wurscht.

Aber nachher ist das Geschrei groß..