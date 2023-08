Bei Münster: Scheune brennt ab - Kripo ermittelt

Von: Sabine Heine

In der Nacht zum Sonntag ist in Münster eine Scheune abgebrannt. Verletzt wurde laut Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord niemand.

Egmating – Es entstand laut Polizeipräsidium Oberbayern Nord bei diesem Brand allerdings hoher Sachschaden. Gegen 00:40 Uhr wurde der Brand einer als Lager für Strohballen, Baumaterial und Arbeitsgeräte genutzten Scheune in der Egmatinger Straße in Münster gemeldet. Die daraufhin alarmierten Kräfte der umliegenden Feuerwehren konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen, so die Polizei.

In dem Gebäude war unter anderem ein Teleskoplader untergestellt, der durch das Feuer zerstört wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Menschen wurden nicht verletzt.



Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Erding haben noch in der Nacht die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren die Feuerwehren Münster, Egmating, Glonn, Frauenreuth, Harthausen Feldkirchen-Westerham, Helfendorf sowie die Kreisbrandinspektion und das THW.

