Laternenparker: Das Kreuz mit dem Blech

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Ein Blick in den Jägerweg in Egmating, der vor lauter Laternenparkern mitunter schwer zu befahren ist. Die Gemeinde will Bauherren stärker in die Pflicht nehmen. © SRO

Weil Autos die Gemeinde Egmating verstopfen, will die Kommune aktiv werden. Bauherren sollen beim Thema Parken stärker in die Pflicht genommen werden.

Egmating – Als bei Aufruf von Tagesordnungspunkt acht ein halbes Dutzend Zuschauer aufstand und den Gemeindesaal verließ, sah sich Egmatings Bürgermeisterin Inge Heiler zu einer halbernsten Mahnung genötigt. „Jetzt wird’s doch gerade spannend!“, rief sie den Scheidenden nach. Zugegeben, Stellplatzsatzungen sind eher was für kommunalpolitische Feinschmecker – aber mit sehr realen Auswirkungen auf das Ortsbild. Und wer am Dienstagabend in der Gemeinderatssitzung nicht mehr dabei war, hat ein Musterbeispiel für Demokratie verpasst.

Alle Fraktionen teilen Unmut über den Ist-Zustand

Den Unmut über zugeparkte Straßen teilten alle Fraktionen des Gremiums. Am anschaulichsten illustrierte ihn Franziska Herbst von der CSU. Sie sprach etwa von einem „Vorantasten“ durch den Jägerweg, der vor lauter Laternenparkern kaum befahrbar sei. Eigentlich soll das eine Stellplatzsatzung verhindern, wie es sie in Egmating bereits gibt. Sie schreibt vor, dass Bauherren an genügend Parkplätze denken müssen. Nur: Wenn einer seine Duplexgarage lieber als Hobbyraum oder Rumpelkammer nutzt, die Autos draußen am Bordstein stehen, herrscht trotzdem Blechblockade.

Die Methode Brechstange, Parkverbotszonen zu verhängen und wie die Oberpframmerner Knöllchen verteilen zu lassen, lehnte die Bürgermeisterin ab. „Das kann ich mir für Egmating schlecht vorstellen“, so Heiler.

Gemeinderat diskutiert drei Vorschläge

Die Gemeinderäte diskutierten stattdessen drei Vorschläge: eine komplexe Reform, eine einfache und den Status quo. Einen ganzen Tabellenkatalog hatte Bernhard Wagner von der SPD erarbeitet – mit Stellplatzvorgaben für gefühlt alle Eventualitäten vom Bungalow bis zum Riesen-Wohnbunker. „Damit uns große Bauträger nicht über den Tisch ziehen“, argumentierte er. Und weiter: „Ich weiß, dass mein Antrag scheitern wird. Aber so sieht aus meiner Sicht eine ordentliche Stellplatzsatzung aus.“ So kam es auch, am Ende stimmte nur der SPD-Mann selbst dafür. „De Schwaarern san de Schwaarern“, sagte er.

Gewichtsmäßig tat sich dann aber was: Die „Regierungsfraktion“ der ABE von Bürgermeisterin Inge Heiler wollte gar nicht an der bestehenden Satzung rütteln. „Wir sollten dem Auto nicht noch mehr Raum einräumen“, plädierte ABE-Rätin Maria Riedl. Außerdem bedeuteten mehr Pflicht-Stellplätze Mehrkosten für die Bauherren – und der bestehenden Situation komme man mit einer neuen Satzung eh nicht mehr bei.

Stattdessen verbuchte aber die CSU/FWG einen Sieg: Knappst möglich gewann die Opposition die Abstimmung, eine schärfere Stellplatz-Satzung zu prüfen, bei der etwa Garagen nicht mehr als Besucherparkplätze gelten würden. Zünglein an der Waage, weil nach seiner Niederlage für den Alternativvorschlag: Bernhard Wagner, SPD.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.